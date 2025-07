Vice-presidente da Câmara diz que decisão de Moraes sobre IOF é ‘desmoralização’ Ministro manteve decreto do governo que aumentavam algumas alíquotas do imposto Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 16/07/2025 - 20h06 (Atualizado em 16/07/2025 - 20h06 ) twitter

Altineu Cortês afirmou que o Congresso precisa defender as próprias prerrogativas Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 16/07/2025

Após o ministro do STF Alexandre de Moraes manter o decreto do governo federal que aumenta algumas alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), contrariando a decisão do Congresso Nacional, que derrubou os decretos, o vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), disse que a ação é uma “desmoralização”.

"Nunca tive postura agressiva e nem terei a nenhuma decisão do STF, mas, como 1° vice, é uma desmoralização do Congresso brasileiro", afirmou.

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), não comentou, até o momento, a decisão.

“Quero dizer que falei aqui ao ouvido do Hugo Motta, vou conversar com ele, minha postura será sempre pela conciliação ao STF, mas, eu quando estiver presidindo a Câmara, não posso aceitar que o povo brasileiro tenha uma decisão, uma falta de respeito ao Congresso Nacional", prosseguiu.

‌



Côrtes defendeu ainda que o Congresso precisa "atitudes não contra o STF, mas para defender as prerrogativas" da Casa. “Isso não pode mais acontecer, isso é lamentável”, finalizou.

Entenda

No início desta noite, Moraes manteve o decreto do governo, mas revogou as alterações que o Executivo tinha sugerido na cobrança do imposto em operações de “risco sacado”.

‌



Além disso, Moraes suspendeu quase na íntegra a decisão do Congresso Nacional que tinha derrubado a norma do Executivo, mantendo apenas a parte que invalidava as mudanças sobre o risco sacado. A decisão do ministro ainda será votada pelo plenário do STF, o que deve ocorrer em agosto.

O risco sacado é uma espécie de adiantamento que uma empresa antecipa o pagamento de suas compras a prazo para seus fornecedores por meio de bancos.

‌



Na decisão, Moraes disse que o Decreto 12.499/2025 trouxe uma inovação ao equiparar as operações de risco sacado às operações de crédito. Contudo, o ministro destacou que as transações de risco sacado não são definidas como operações de crédito por resolução do CMN (Conselho Monetário Nacional).

Moraes destacou que qualquer hipótese de incidência tributária deve estar plena e estritamente prevista em lei. Um ato infralegal (como um decreto) não pode expandir a definição de fato gerador. Dessa forma, o ministro suspendeu o trecho do decreto referente ao risco sacado.

Segundo a decisão, essa parte do decreto, ao pretender equiparar as operações de risco sacado a operações de crédito, extrapolou o poder regulamentar do presidente da República, invadindo matéria reservada à lei, ou seja, que compete ao Congresso.

