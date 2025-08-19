‘Se essa rua fosse minha’: governo e setor da construção se unem para requalificar cidades

O Ministério das Cidades e a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) firmaram nesta terça-feira (19) um Acordo de Cooperação Técnica para implementar o programa “Se essa rua fosse minha”, que tem como propósito apoiar os municípios brasileiros na requalificação de áreas urbanas degradadas.



A iniciativa busca transformar ruas e espaços públicos em ambientes mais acessíveis, seguros e integrados, funcionando também como uma extensão do Minha Casa, Minha Vida, ao melhorar o entorno de futuros empreendimentos habitacionais.



Com vigência inicial de um ano, o acordo não envolve repasse de recursos, mas estabelece uma colaboração estratégica entre governo federal e setor produtivo para desenvolver soluções urbanísticas sustentáveis.



Entre as medidas previstas estão a oferta de orientações técnicas, modelos de projeto e estímulo a parcerias público-privadas, de modo a facilitar o planejamento e a execução de intervenções pelos municípios.



