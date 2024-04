Ouça áudio de Cid criticando Moraes e a Polícia Federal Militar afirma que ministro do STF já tem sentença pronta e que aguarda momento mais conveniente para ordenar prisões

Um áudio do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, revelou críticas do militar ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Na gravação, obtida pela RECORD, Cid diz que o ministro “é a lei” e que ele age da forma como bem entender.

Além disso, o militar afirma que a Polícia Federal tem uma narrativa pronta e que não quer saber a verdade. Cid alega que a PF o pressionou a relatar fatos que não aconteceram e a detalhar eventos sobre os quais não tinha conhecimento.