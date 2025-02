Zé Neto e Cristiano, Grelo, Veigh e Di Proposito; veja onde curtir o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 27/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

A agenda cultural do R7 entrou em completa folia e trouxe diversas atividades para você curtir durante o feriado prolongado. Os destaques são os shows de Zé Neto e Cristiano, Grelo, Veign e Di proposito no Carnaval do Mané, bloquinhos, exposições e atividades para crianças em shoppings. Os eventos começam nesta sexta-feira (28).

Shows acontecem durante feriado de Carnaval Reprodução/Instagram @xenetoecristiano e @veigh

Zé Neto e Cristiano, Natanzinho Lima, Grelo

A sexta-feira de Carnaval em Brasília vai contar com os shows de Zé Neto e Cristiano, Grelo, Cajú para Biaxo, Thiago Nascimento e os Djd Jonnes Velosos e Fab Sales, no Carnaval do Mané. O evento, que conta com cinco dias de apresentações com artistas nacionais, espera reunir 100 mil pessoas.

Onde : Arena BRB Mané Garrincha

: Arena BRB Mané Garrincha Quando : sexta (28)

: sexta (28) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 103,20

Gloria Groove, Pabllo Vittar e Valesca Popozuda

No domingo (2), será a vez de Gloria Groove, Pabllo Vittar, Valesca Popozuda, Samba da Passarinha, Juliana Muller, Rayssa e o DJ Jonnes Veloso animarem o mesmo evento. A programação começa às 16h, no gramado da Arena BRB Mané Garrincha.

Onde : Arena BRB Mané Garrincha

: Arena BRB Mané Garrincha Quando : domingo (2)

: domingo (2) Horário : 16h

: 16h Valor: a partir de R$ 87,20

MC Livinho, Veigh, Hungria

A continuação da folia será com MC Livinho, Yunk, Veigh, Hungria, Doze por Oito, Caio Hot, Geovana e Artur Campos. As apresentações ocorrem na segunda-feira (3).

‌



Onde : Arena BRB Mané Garrincha

: Arena BRB Mané Garrincha Quando : segunda-feira (3)

: segunda-feira (3) Horário : 16h

: 16h Valor: a partir de R$ 87,20

Clima de Montanha, Di Proposito, Benzadeus, UMiranda

Para finalizar o evento, os grupos Clima de Montanha, Di Propósito, Benzadeus, UMiranda, e os artistas Adriana Samartini e Caio Hot se apresentam na terça-feira (4).

‌



Onde : Arena BRB Mané Garrincha

: Arena BRB Mané Garrincha Quando : terça-feira (4)

: terça-feira (4) Horário : 16h

: 16h Valor: a partir de R$ 41

Folias começam neste sábado Divulgação/Iate Clube e Temporâneo

Temporâneo

O Temporâneo apresenta o Baile de Carnaval Retrô, agitando a capital federal com atrações imperdíveis à beira do Lago Paranoá, a partir de sábado (1°). O evento reunirá shows com Larissa Vitorino, EAEAÔ Axé 90 e Bloco Eduardo e Mônica. A última apresentação será com Amaral 2K, Adriana Samartini e DJ Flavinho Fatboy. A classificação é de 18 anos.

‌



Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : 1º a 8 de março

: 1º a 8 de março Horário : 19h30

: 19h30 Valor: a partir de R$ 40

Iate Folia

O Iate Folia está de volta e promete muita diversão com shows de Adrian Samartini, Benzadeus, Bloco Eduardo e Mônica e Dj Chicco Aquino. A programação começa no sábado (1º) e vai até terça-feira (4).

Onde: Iate Clube de Brasília

Quando: 1°/3 a 4/3

Valor: a partir de R$ 40

Exposições são gratuitas Divulgação/ Boulevard Shopping e CCBB

Fullgás - Artes Visuais e Anos 198 no Brasil

O CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) está com a exposição “Fullgás”, com 300 obras sobre o panorama das artes brasileiras na década de 1980. A atração traz capas de discos, objetos icônicos, revistas, panfletos que ampliam a reflexão sobre o período.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : terça-feira a domingo

: terça-feira a domingo Horário : 9h às 21h

: 9h às 21h Valor: gratuito mediante retirada de ingresso no site

Asas do Brasil

O Boulevard Shopping está com a exposição “Asas do Brasil”, da artista plástica Jaqueline Marafon. A mostra reúne 15 obras que celebram a fauna brasileira, com foco em aves como araras, tucanos e outras espécies. A entrada é gratuita.

Onde : Boulevard Shopping

: Boulevard Shopping Quando : até sexta-feira (28)

: até sexta-feira (28) Horário : segunda a sábado, das 10h às 22h

: segunda a sábado, das 10h às 22h Valor: gratuito

Eventos são abertos ao público Divulgação/ Geórgia Doliveira e Boulevard Shopping

Foliões do Boulevard

A Praça do Boulevard Shopping receberá samba para animar o Carnaval neste fim de semana. A programação promete reunir toda a família, com aulas de dança e baile carnavalesco. O evento é gratuito.

Onde : Boulevard Shopping

: Boulevard Shopping Quando : sábado (1°) e domingo (2)

: sábado (1°) e domingo (2) Horário : sábado, das 10h às 12h; domingo, das 17h às 19h

: sábado, das 10h às 12h; domingo, das 17h às 19h Valor: gratuito

Bailinho do Pátio

Neste sábado (1°), o Varandão do Pátio Brasil Shopping será transformado em uma vibrante “Arena da Folia”. O evento terá brinquedos infláveis, animação infantil com a banda Matrakaberta, além do show da banda Maria Vai Casoutras.

Onde : Pátio Brasil

: Pátio Brasil Quando : sábado (1°)

: sábado (1°) Horário : 13h às 18h

: 13h às 18h Valor: gratuito

Veja os bloquinhos de Carnaval Joel Rodrigues/Agência Brasília

Bloquinhos de Carnaval

Domingo (2/3)

Bloco da Tesourinha : Fonte da Torre de TV | 16h às 22h

Bloco dos Raparigueiros: Eixo Monumental | 16h às 23h

Bloco das Montadas: Museu Nacional da República | 13h às 21h

Segunda-feira (3/3)

Concentra mas não sai: Estacionamento do Minas Tênis Clube | 16h às 22h

Bloco Desmaiô: Galeria dos Estados | 12h às 18h

Pagodão Delas: Setor Carnavalesco Sul | 14h às 18h

Galinho de Brasília : Eixo Monumental | 16h às 22h

Bloco do Amor: Via S2, atrás do Museu | 14h às 20h

Terça-feira (4/3)

Ventoinha de Canudo: Concentração na Fonte da Torre de TV | 15h às 21h

Pacotão 2024 : Concetração na 302 Norte | 13h às 20h30

T.H.C : estacionamento atrás do Conic | 15h às 21h

*Sob supervisão de Leonardo Meireles