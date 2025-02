Detran flagra 92 motoristas alcoolizados e 29 sem carteira dirigindo neste fim de semana Um dos motoristas foi preso em flagrante por apresentar teor alcoólico acima do permitido por lei Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 24/02/2025 - 10h13 (Atualizado em 24/02/2025 - 10h27 ) twitter

Dois motoristas tentaram fugir de blitz Detran/Divulgação - 23.02.

O Detran (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) flagrou 92 motoristas alcoolizados e 29 dirigindo sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na capital do país neste fim de semana. A ação faz parte da Operação Carnaval Seguro e realizou 945 abordagens, com 820 testes de etilômetro.

Nas abordagens, os agentes também identificaram 24 motoristas com a CNH vencida, 40 com escapamentos alterados e 105 com infrações diversas. Ao todo, 39 veículos foram retidos pelo Detran.

As blitze foram montadas no Areal, Águas Claras, Planaltina, Samambaia, Núcleo Bandeirante, Asa Norte e no Eixo Monumental.

Durante a operação, uma condutora sem CNH e sob influência de álcool fugiu de um ponto de bloqueio em Planaltina e teve o veículo parado com auxílio de camas de faquir. O carro foi removido ao depósito do Detran.

‌



No Eixo Monumental outro condutor tentou fugir, mas foi parado e preso em flagrante por dirigir sob influência de álcool.