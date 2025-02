Ibaneis inaugura creche e entrega reforma da rodoviária do Gama nesta terça Centro de Educação da Primeira Infância deve beneficiar 190 estudantes e teve investimento de R$ 4 milhões Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h47 ) twitter

Ibaneis entregou obras nesta segunda Renato Alves/ Agência Brasília -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, inaugurou na manhã desta terça-feira (25) o Cepi (Centro de Educação da Primeira Infância) Jardim das Acácias, que vai atender até 190 crianças e teve investimento de R$ 4 milhões. Essa é a primeira creche pública do Gama, que antes contava apenas com creches conveniadas. Também nesta manhã, o governador entregou a reforma completa da Rodoviária do Gama. O local ganhou calçadas com piso tátil e mudanças para garantir a mobilidade, atualização da rede de água, esgoto, elétrica e telefônica e reforço na prevenção de incêndio. A primeira etapa da obra foi entregue em fevereiro do ano passado com investimento de R$8,3 milhões.

“Hoje tivemos a grata satisfação de inaugurar a primeira creche pública do Gama que vai atender 190 famílias. Vejam só que o Gama é uma das cidades mais antigas do DF, completa agora 65 anos, e não tinha uma creche pública. Até o fim do nosso governo vamos colocar todas as crianças do Distrito Federal na creche. Quando nós recebemos o governo em 2019, existiam 26 mil crianças aguardando uma vaga”, ressaltou.

Atualmente, segundo o governo, menos de seis mil crianças estão na fila por uma vaga na creche.

Sobre a rodoviária, o governador criticou a situação em que encontrou o terminal. “Passei aqui na campanha de 2018 e esse terminal rodoviário era puro lixo, totalmente insalubre, com banheiros quebrados. Falei para os permissionários, na época, que eu ia transformar a vida dessa população que transita e trabalha nesse terminal rodoviário. Todos esses trabalhadores que estão aqui têm o direito de fazer o seu trabalho dentro das melhores condições”, defendeu.

O governador aproveitou a oportunidade e assinou um projeto de lei para suspender a cobrança dos permissionários durante o período de obras de restauração da rodoviária. “Nós assinamos um PL que vai ser encaminhado à Câmara Legislativa ainda na data de hoje e vamos pedir ao presidente [da Câmara Legislativa do DF] Wellington [Luiz] que coloque em votação no menor prazo possível, isentando todos eles [permissionários] de taxas durante esse período que [a rodoviária] passou pela reforma”, pontuou.