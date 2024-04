Carros |Do R7 Conteúdo e Marca

Nação do Desenrolo: conheça a incrível história da cachorra que faz delivery na garupa da moto Ruby Fofa foi adotada pelo motoboy Miguel de Souza Jr e hoje faz sucesso nas redes sociais mostrando seu dia a dia

Motoboy Miguel ao lado de Ruby Fofa durante bate-papo com Aldo Tizzani Motoboy Miguel ao lado de Ruby Fofa durante bate-papo com Aldo Tizzani (Reprodução/Canal Minuto Motor)

O segundo episódio do podcast Nação do Desenrolo conta a incrível história da Ruby Fofa, uma cachorrinha que roda a cidade de São Paulo fazendo entregas delivery na garupa do motoboy e tutor Miguel de Souza Jr.

A cachorrinha, adotada há dez anos pelo Miguel, é o único pet no mundo que faz entregas de delivery de moto. A dupla também participa de campanhas de adoção de cachorros abandonados e de doação de alimentos para animais.

Confira e se emocione com essa linda história contada por Aldo Tizzani. Assista!

