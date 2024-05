Reunião de Lula com Leite trata do fechamento do aeroporto de Porto Alegre: ‘Sem precedentes’ Entre os temas abordados, governador do RS ressaltou importância de estruturar a base de Canoas para receber voos comerciais

Eduardo Leite expressou preocupação com aeroporto inoperante Frame / Mauro Nascimento / Secom-RS

Em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (15), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), manifestou preocupação com o fechamento “por meses” do Aeroporto de Porto Alegre (Salgado Filho). Leite ressaltou a necessidade de estruturar a base aérea de Canoas para aumentar o número de voos para o estado.

“Sem precedentes, até onde eu sei, uma capital do Brasil ficar por um mês sem aeroporto, quem dirá por alguns meses”, disse o governador gaúcho. Leite busca apoio para aumentar a utilização da base de Canoas. “Por enquanto, está se projetando, serão cinco voos diários. A gente entende que se fizer alguns ajustes, iluminação, outros pontos, poderá chegar a 15 voos diários. Já melhora muito”, afirmou.

Com o principal aeroporto do Rio Grande do Sul embaixo d’água e sem previsão de reabertura, pelo menos até o fim do mês, a Base Aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, está sendo usada para voos comerciais desde a última quinta-feira (8), informou a FAB (Força Aérea Brasileira). A utilização da base de Canoas foi organizada em parceria da FAB com o Ministério de Portos e Aeroportos, Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e as companhias aéreas.

Leite se reuniu com Lula, ministros e autoridades gaúchas na Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), no campus de São Leopoldo. No local funciona um abrigo para acolher pessoas desabrigadas no município. Antes da reunião, Lula e a comitiva visitaram o local e conversaram com as vítimas da enchente. A ação não estava prevista na agenda oficial do presidente.

Aeroporto de Porto Alegre

O governo adota medidas para que o aeroporto de Porto Alegre volte a funcionar. Segundo a assessoria da Fraport (concessionária que administra o terminal) e da prefeitura de Porto Alegre, as ruas alagadas do bairro Anchieta, na zona norte da capital gaúcha, no entorno do aeroporto vão receber reforço com a utilização de duas bombas emprestadas para escoar a água. A expectativa é que o sistema comece a funcionar nesta quarta-feira (15).

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) determinou na terça-feira (14) a suspensão imediata da venda de passagens aéreas ao aeroporto, que está inoperante após ser atingindo pelas chuvas no Rio Grande do Sul, desde 3 de maio. A expectativa era de o aeroporto ficar fechado até 31 de maio, mas ainda não há previsão de reabertura.

Em nota divulgada no início da noite, a Anac afirma que a situação do aeroporto só poderá ser analisada após a diminuição do volume de água no terminal e da avaliação dos danos ocorridos. O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), por sua vez, diz que ainda não tem o diagnóstico de prazo para a reabertura do aeroporto.

A Anac diz ainda que acompanha diariamente a situação no RS, “com o objetivo de adotar soluções articuladas e seguras para o transporte aéreo na região”. A proibição, que vigorará até nova avaliação pela agência, abrange todos os canais de comercialização, inclusive sistemas que disponibilizem vendas por terceiros, como agências de viagem e outros intermediários que possam comercializar os bilhetes, segundo a agência.