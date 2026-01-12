Logo R7.com
Confira 7 cuidados para evitar incêndios domésticos e combatê-los

Saiba como se proteger nesses casos

Cidades|Do R7

  • Um estudo realizado pela Abracopel (Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos Elétricos) mostrou que os incêndios causados por sobrecarga de fios elétricos aumentaram 38% no país. No ano passado, foram 552 casos registrados em casas ou apartamentos. Para ajudar a prevenir estes incidentes, confira 7 cuidados para evitar os incêndios domésticos:
  • Um importante conselho é evitar a ligação simultânea de vários aparelhos a uma mesma tomada — utilizando-se de benjamins ou o chamado 'T' —, segundo a Defesa Civil de São Paulo. Isso porque ela pode provocar sobrecarga de energia, curtos-circuitos, aquecimento e, portanto, um princípio de incêndio
  • Durante o uso do fogão, outra orientação do órgão é jamais esquecer o fogo ligado, bem como a atentar ao tempo de preparo dos alimentos
    Assim como no caso do fogão, não se pode esquecer ligado o ferro elétrico de passar roupas
  • O quadro geral de energia deve ser desligado ao se notar o cheiro de gás. Nesses casos, o aconselhável é abrir portas e janelas, além de não riscar fósforos
  • Segundo a Abracopel, no caso de residências e de empresas de distintos portes, é necessário contratar um profissional para verificar as instalações elétricas do imóvel, de maneira a assegurar que elas estejam adequadas às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
    Fumar na cama ou no sofá, devido ao material, também é uma atitude a evitar, informa a Defesa Civil. Antes de jogar os cigarros no lixo, eles devem ser bem apagados. Velas não podem ser mantidas acesas nem mal apagadas
  • Pais ou responsáveis devem ficar atentos às crianças, para evitar que elas tenham contato com fósforos ou materiais inflamáveis 
  • São Paulo, SP - 11.07.2022 - Bombeiros combatem incêndio em prédio na rua 25 de março há mais de 18 horas. Zona central da cidade. Foto Edu Garcia/R7
    Quando o morador deparar com um incêndio já iniciado, conforme aconselha o Departamento de Segurança do Trabalho da UFV (Universidade Federal de Viçosa), ele deve informar o caso ao Corpo de Bombeiros o mais rápido possível

