Ônibus perde controle e atinge veículos na descida do Anel Rodoviário, em BH

Um acidente interdita o Anel Rodoviário, na tarde desta sexta-feira (29), na altura do bairro Betânia, na região oeste de BH.



A batida no sentido Vitória envolveu um ônibus e pelo menos três veículos, segundo a Polícia Militar.



De acordo com as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, são 20 pessoas envolvidas, duas delas resgatadas em estado grave.