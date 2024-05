Homens se arriscam para resgatar animais em meio às cheias do Guaíba

ND Mais |Do R7

Dois homens conseguiram resgatar nove gatos e um cachorro, nesta terça-feira (14), em uma residência, no bairro Lami, Zona Sul de Porto Alegre. O resgate ocorreu enquanto o nível do Guaíba voltou a subir após as chuvas.

