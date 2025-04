Primeiro fim de semana de abril tem chuvas e queda de temperatura em parte do país Com a chegada da frente fria, cidades do Sul e Sudeste registram queda nas temperaturas Cidades|Do R7 06/04/2025 - 02h22 (Atualizado em 06/04/2025 - 02h22 ) twitter

Primeiro fim de semana de abril tem chuvas Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A passagem de uma frente fria deve provocar temporais e queda nas temperaturas em diversas regiões do país neste primeiro fim de semana de abril, com destaque para o Sudeste. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as instabilidades devem atingir o leste de São Paulo, o Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, com volumes que podem ultrapassar os 100 mm por dia.

Desde sexta-feira (4), o Inmet emitiu alerta vermelho para áreas do leste paulista e oeste fluminense, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

A previsão indica que, neste domingo (6), as chuvas diminuam em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas seguem fortes no Espírito Santo e no extremo sul da Bahia, com acumulados acima de 100 mm em 24 horas.

Áreas em atenção especial, segundo o Inmet:

‌



Baixada Santista

Litoral Norte de São Paulo

Serra da Mantiqueira

Vale do Paraíba (SP e RJ)

Costa Verde

Região Metropolitana do Rio

Baixada Litorânea

Norte Fluminense

Sul do Espírito Santo

Frio ganha força no Sul e Sudeste

Com a chegada da frente fria, cidades do Sul e Sudeste registram queda nas temperaturas. Confira as mínimas previstas:

‌



Curitiba (PR): 12°C no sábado

Porto Alegre (RS): 13°C no sábado

Florianópolis (SC): 16°C no sábado

São Paulo (SP): 15°C no domingo

Belo Horizonte (MG): 17°C no domingo

Norte também sob alerta

Instabilidades persistem na costa norte do país neste sábado (5), com previsão de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h em áreas do Amapá ao Rio Grande do Norte.

Ventos fortes e mar agitado

A frente fria também deve provocar ventos intensos, com rajadas de até 90 km/h entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro. A combinação de sistemas de alta e baixa pressão cria um corredor de vento entre o Sul e o Sudeste.

‌



A Marinha do Brasil emitiu alerta para ressaca, com ondas de até 3 metros no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Espírito Santo também pode ser afetado pela agitação marítima.

