RJ e SP estão sob alerta vermelho para chuvas intensas, com risco de alagamentos Mais de 500 municípios das regiões podem enfrentar temporais e ventania; Marinha também alertou para o risco de ressaca no Sul São Paulo|Do R7 04/04/2025 - 08h34 (Atualizado em 04/04/2025 - 08h46 )

Mais de 500 municípios podem enfrentar temporais e ventania Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho para a região Sudeste do Brasil devido à previsão de chuvas intensas. São Paulo e Rio de Janeiro estão entre os estados mais afetados, com mais de 500 municípios sob risco. Segundo o Instituto, as precipitações podem chegar a 100 mm por dia, com alto risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, especialmente em cidades com áreas vulneráveis.

O alerta é o mais grave na escala do Inmet, que também emitiu alerta laranja para partes das regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Em São Paulo, espera-se que nos próximos três dias chova o total previsto para o mês inteiro. A situação é especialmente preocupante no litoral norte paulista, onde pode chover o dobro do esperado até sábado.





SP e RJ estão entre os estados mais afetados, com mais de 500 cidades sob risco Reprodução/Inmet - 4.4.2025

Na capital paulista, a previsão é de temporais com raios, ventania e possibilidade de granizo, com temperaturas variando entre 31 e 27 graus. No sábado, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 22 graus, com chuva a qualquer hora. A frente fria que avança pela região também deve impactar Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Além disso, ventos úmidos do oceano devem favorecer a formação de nuvens carregadas entre o litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte. Enquanto isso, outras regiões do Brasil vivenciam temperaturas variadas como Porto Alegre com 25 graus, Vitória com até 32 graus, Cuiabá com até 33 graus, Fortaleza com até 30 graus e Manaus com até 28 graus.

Alerta Marinha

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para várias regiões, prevendo ondas que podem chegar a até 3,5 metros de altura em alguns pontos da costa.Segundo a Climatempo, o fenômeno é causado pela combinação entre ciclones extratropicais e um sistema de alta pressão atmosférica, que intensificam os ventos e tornam o mar mais revolto.

Ressaca no Sul

O alerta de ressaca é válido especialmente para o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com previsão de ondas entre 3,0 e 3,5 metros. O aviso da Marinha (nº 082/2025) tem vigência entre 21h desta quinta-feira (3) e 9h de sábado (5). O litoral do Paraná também será afetado, com ondas que podem atingir até 2,5 metros.

Agitação chega ao Sudeste

Na Região Sudeste, a frente fria começa a impactar o mar a partir de sexta-feira (4), especialmente no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

São Paulo: A agitação marítima será sentida entre sexta-feira e domingo (6), com ondas variando entre 1,5 e 2,5 metros.

Rio de Janeiro: A situação será mais intensa. A partir da madrugada de sábado (5), as ondas começam a aumentar rapidamente e podem chegar a 3,0 metros. Esse cenário deve se manter durante todo o domingo (6) e parte da segunda-feira (7).

Espírito Santo: O sul do estado começa a sentir os efeitos ainda na noite de sábado (5). No domingo, a elevação do mar se espalha por todo o litoral capixaba, com ondas entre 2,0 e 2,5 metros. A condição deve permanecer até segunda-feira.

Atenção redobrada

A Marinha orienta embarcações de pequeno porte a evitarem a navegação durante o período de ressaca e recomenda que banhistas e pescadores redobrem os cuidados. A população deve acompanhar os boletins atualizados e seguir as orientações da Defesa Civil e das autoridades locais.

