Imagens mostram quando moto é arremessada e caminhões despencam em queda de ponte
Desabamento deixou 14 mortos e três pessoas desaparecidas na BR-226
Imagens inéditas do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek, entre os estados do Maranhão e Tocantins, no dia 22 de dezembro de 2024, mostram o momento em que caminhões despencam da estrutura e a motorista de uma moto é arremessada.
As imagens, divulgadas pela página TV Jaguar News, foram feitas por um dos caminhões que passavam pelo local no momento da tragédia.
O desabamento da ponte deixou 14 mortos e três pessoas desaparecidas. O acidente ocorreu na BR-226, que conecta as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO).
Segundo o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), o desabamento foi causado pelo colapso do vão central da ponte.
Construída na década de 1960, a ponte tinha 533 metros de extensão e era uma ligação essencial entre os estados do Maranhão e Tocantins.
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