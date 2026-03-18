Carro liga sozinho e invade sorveteria no Mato Grosso; veja vídeo

Um carro ligou sozinho e invadiu uma sorveteria em Mato Grosso , na sexta-feira (13). O veículo estava em uma oficina mecânica, quando um curto-circuito no sistema de arranque acionou o motor. Então, o carro começou a se mover sem motorista e invadiu o estabelecimento. A porta de vidro foi destruída e o interior do comércio ficou danificado. Ninguém ficou ferido.



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