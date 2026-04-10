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Homem é flagrado arrastando cachorro ao lado de carro em Ponta Grossa (PR); veja

Vizinhos relatam que situação com animal é frequente; se ficar comprovado o crime de maus-tratos, a pena pode chegar a cinco anos de prisão

News das 19h|Do R7

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Um motorista foi flagrado dirigindo com um cachorro preso do lado de fora do carro, apenas pela coleira, em Ponta Grossa, no Paraná. No vídeo, é possível ver o animal correndo para acompanhar o carro enquanto é puxado pela coleira. Segundo denúncias dos moradores do bairro, a situação estaria acontecendo com frequência.

A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar o caso e tenta identificar o responsável. Se ficar comprovado o crime de maus-tratos, a pena pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa e proibição de guarda do animal.

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