Homem é flagrado arrastando cachorro ao lado de carro em Ponta Grossa (PR); veja

Um motorista foi flagrado dirigindo com um cachorro preso do lado de fora do carro, apenas pela coleira, em Ponta Grossa, no Paraná . No vídeo, é possível ver o animal correndo para acompanhar o carro enquanto é puxado pela coleira. Segundo denúncias dos moradores do bairro, a situação estaria acontecendo com frequência.



A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar o caso e tenta identificar o responsável. Se ficar comprovado o crime de maus-tratos , a pena pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa e proibição de guarda do animal.



Análises, entrevistas e as principais notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site Aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!