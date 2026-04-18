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Vídeo mostra momento em que helicóptero cai em Campina Grande (PB)

Aeronave, com quatro pessoas a bordo, perdeu potência e caiu logo após a decolagem

Cidades|Do R7

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Um helicóptero com quatro pessoas a bordo caiu logo após a decolagem neste sábado (18) em Campina Grande, na Paraíba. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento do acidente poucos segundos após a decolagem da aeronave.

Três homens que estavam no helicóptero foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Uma criança de 9 anos também estava na aeronave, mas não teve ferimentos. De acordo com informações divulgadas pelo hospital, o piloto Josevan Rodrigues e seu irmão gêmeo, Josean Rodrigues, de 46 anos, e Lamartine da Silva Oliveira, de 40 anos, dono da aeronave, apresentam quadro clínico estável e devem ter alta ainda neste sábado.

Segundo Antônio Silveira, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros da Paraíba, a aeronave saiu de João Pessoa e pousou em Campina Grande para realizar um reabastecimento.

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