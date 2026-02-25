Motorista morre após carro ser esmagado por caminhão em rodovia no Pará

Um motorista morreu após o carro em que ele estava ser esmagado por um caminhão, em Santarém, no Pará, nesta terça-feira (24). O trânsito não estava fluindo e, de repente, o veículo parou, quando foi atingido por uma carreta que havia perdido o controle e vinha logo atrás. Outras duas pessoas que estavam no carro ficaram presas nas ferragens e foram levadas a um hospital da região.



