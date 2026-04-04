O último vídeo: piloto gravou paisagens e postou nas redes sociais antes de avião cair no RS

Na manhã da última sexta-feira (3), um avião de pequeno porte caiu e matou todos os quatro ocupantes em Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Morreram no acidente os empresários Débora e Luís Antônio Ortolani, além de Renan Saes, sócio da empresa de aviação que era dona do avião, e o piloto Nilo Pessanha.

A aeronave envolvida era um monomotor modelo Piper fabricado em 1999, que partiu de Capão da Canoa com destino a Itápolis (SP).

Conforme informações preliminares da Polícia Militar gaúcha e do Corpo de Bombeiros, a aeronave estava em condições normais de voo antes do acidente. Por volta das 10h38, o avião colidiu com uma casa que abriga um restaurante. O estabelecimento estava fechado para reformas.

Entre as vítimas, estão dois pilotos e um casal de empresários. Os corpos foram inicialmente identificados por vizinhos. O Instituto Geral de Perícias investiga as causas do acidente, com o auxílio do IML (Instituto Médico Legal). Agentes do Cenipa e da Anac também foram para o local para fazer a perícia.

O impacto provocou um incêndio intensificado por botijões de gás, mas não houve feridos entre os moradores ou pessoas próximas. O fechamento temporário do restaurante, bastante frequentado durante feriados, evitou mais vítimas.

As imagens foram obtidas no perfil @renan.saes do Instagram.