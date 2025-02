Inscrições para concurso do Ibama começam nesta quinta; salário pode chegar a R$ 9,9 mil Certame vai preencher 460 vagas para analista administrativo e analista ambiental; provas acontecem em 6 de abril Economia|Do R7, em Brasília 30/01/2025 - 08h09 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h43 ) twitter

Incrições ficam abertas até 18 de fevereiro Reprodução/Ibama - 8.10.2024

As inscrições para o concurso do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) começam às 10h desta quinta-feira (30). Ao todo, são 460 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, com salários que podem chegar a R$ 9,9 mil. Segundo o edital, são aceitos diplomas de nível superior em qualquer área de formação para ambos os cargos.

Os interessados devem acessar o site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) até às 18h de 18 de fevereiro.

A taxa de inscrição é de R$ 95 para ambos os cargos, e a aplicação das provas está prevista para 6 de abril, com 4 horas e 30 minutos de duração. O processo seletivo será dividido em três etapas:

Provas objetivas , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Divisão de vagas

O certame foi autorizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em agosto de 2024. O último concurso do órgão foi realizado em 2021. Nesta nova seleção, as vagas estão distribuídas entre 130 para o cargo de analista administrativo e 330 para analista ambiental.

‌



Do total de vagas, 20% serão reservadas para negros e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.

Os aprovados serão alocados em unidades do Ibama em todo o país, além da Administração Central. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Cronograma

Inscrições : 30/1 a 18/2/2025

: 30/1 a 18/2/2025 Solicitação de isenção da taxa de inscrição : 30/1 a 5/2/2025

: 30/1 a 5/2/2025 Data limite para pagamento das inscrições : 20/2/2025

: 20/2/2025 Divulgação dos locais de provas : 21/3/2025

: 21/3/2025 Aplicação das provas : 6/4/2025

: 6/4/2025 Consulta individual aos gabaritos : 8 a 10/4/2025

: 8 a 10/4/2025 Divulgação preliminar da prova discursiva : 8/4/2025

: 8/4/2025 Divulgação dos gabaritos das provas objetivas : 11/4/2025

: 11/4/2025 Resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 7/5/2025