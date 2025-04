Aposentadoria: quase 35 milhões começam a receber 13º salário a partir de quinta (24); veja o valor Primeira parcela do benefício chega com o pagamento deste mês para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.518) Economia|Do R7 19/04/2025 - 17h35 (Atualizado em 19/04/2025 - 17h35 ) twitter

INSS: aposentados e pensionistas começam a receber 13º salário na quinta-feira (24) Divulgação/INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar na semana que vem a primeira parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e demais beneficiários de auxílios. Do dia 24 de abril a 8 de maio, 34,2 milhões de pessoas vão receber metade do abono, que foi antecipado pelo governo.

A segunda parcela do 13º chega em maio, entre os dias 26 de maio e 6 de junho, com o benefício do mês. Para consultar os valores, os aposentados e pensionistas podem ligar na Central de Atendimento 135 ou acessar o aplicativo 135.

Ao todo, o Ministério da Previdência calcula que R$ 73,3 bilhões vão para o bolso das pessoas que têm direito. Esses recursos devem ajudar a impulsionar a economia brasileira no final do primeiro semestre.

O cronograma de pagamentos do INSS considera o final do cartão do beneficiário, sem contar o último dígito verificador depois do traço.

Primeiro, o dinheiro extra cai para quem ganhar até um salário-mínimo (R$ 1.518). Quem ganha acima do piso nacional vai receber o crédito entre os dias 2 e 8 de maio.

Até um salário-mínimo

Calendário de pagamento do 13º salário para quem ganha até um salário-mínimo Reprodução/INSS

Aposentadoria acima do mínimo:

Para quem ganha acima do mínimo, 13º chega em maio e junho Reprodução/INSS

Aposentadoria do INSS: consulta ao valor

App ‘Meu INSS’

Por meio do aplicativo ‘Meu INSS’, o usuário precisa seguir os seguintes passos:

Informar seu CPF e senha

Clicar no campo “Do que você precisa?”

Escrever “Extrato de Pagamento”

Selecionar o serviço e baixar o documento

Central 135

Para quem não tem acesso à internet, é possível consultar o valor da aposentadoria pelo telefone. Basta telefonar para a Central 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h. O beneficiário terá que informar CPF e confirmar dados de cadastro.

