Atividade da indústria recua no mês de abril, mas segue acima da média histórica no setor Expectativas de crescimento nos próximos meses diminuem, e intenção de investir, por causa dos juros continua em queda Economia|Do R7, em Brasília 22/05/2025 - 11h03 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Expectativas do setor industrial para os seis meses seguintes apresentaram recuo em todos os indicadores Iano Andrade / CNI - 08/09/2022

A produção industrial no Brasil diminuiu em abril de 2025, seguindo uma tendência comum para o período. No entanto, os números ficaram abaixo dos registrados no mesmo mês de 2024, quando o setor teve desempenho atípico e positivo. Os dados são da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Apesar da queda em relação ao ano anterior, os índices de produção e emprego continuam acima da média para meses de abril em anos anteriores, sinalizando uma trajetória menos negativa em 2025.

A sondagem aponta também que, devido aos juros, a intenção de investimento dos empresários da indústria caiu para o menor nível desde novembro de 2023.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A utilização da capacidade instalada (UCI) — produção total que está sendo efetivamente realizada em relação ao potencial máximo de produção — manteve-se em 69% em abril, mesmo nível observado desde o início do ano. Em 2024, o índice chegou a 70% nesse período.

‌



Já o índice de produção marcou 47,8 pontos. Por estar abaixo da linha divisória de 50, o dado confirma retração da atividade em relação a março. No mesmo mês de 2024, o índice ficou em 51,2 pontos, indicando crescimento na época.

O número de empregados também caiu, com índice de 49,2 pontos. Em abril do ano passado, o resultado foi de 50,1, o que indicava estabilidade. Segundo os empresários ouvidos, a redução observada agora é compatível com o padrão sazonal.

‌



Os estoques de produtos acabados (itens que passaram por todas as etapas da produção e estão prontos para serem vendidos) continuaram em declínio. O índice ficou em 49,5 pontos, abaixo do limite de 50, mostrando percepção de baixa nas unidades armazenadas.

O estoque efetivo (o que a empresa possui em mãos e não o que está planejado ou em previsão) também segue inferior ao planejado pelas indústrias, embora a diferença tenha diminuído em relação a março.

‌



Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A indústria brasileira vem apresentando crescimento no número de vagas abertas este ano e voltou a puxar a economia. Para quem deseja iniciar uma carreira no ramo industrial ou se recolocar no mercado de trabalho, o Jornal da Record apresenta 7 profissões que estão em alta no setor. Veja!

Menos otimismo para os próximos meses

As expectativas do setor para os seis meses seguintes, medidas em maio, apresentaram recuo em todos os indicadores. O índice de expectativa de demanda caiu 1,3 ponto e atingiu 54,4.

Também houve baixa nas expectativas de compra de matérias-primas (53,2), exportações (51,9) e empregos (51,5).

Apesar da queda, todos os valores permanecem acima de 50 pontos, indicando previsão de crescimento, ainda que mais moderada.

Investimentos seguem em desaceleração

A intenção de investimento atingiu 56,1 pontos em maio, com leve queda de 0,3 ponto em relação a abril. O índice continua em trajetória de baixa desde o pico registrado em dezembro de 2024 e acumula recuo de 2,7 pontos neste ano.

Em comparação com maio de 2024, o nível atual também é inferior (56,8 pontos no ano passado).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp