Balança comercial brasileira registra saldo positivo de US$ 7,2 bilhões em maio Apesar do superávit, o valor representa um índice 12,7% menor do que o registrado para o mês no ano passado Economia|Do R7 05/06/2025 - 15h32 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dados foram divulgados nesta quinta Tânia Rêgo/Agência Brasil

A balança comercial brasileira fechou o mês com resultado positivo e terminou maio com um superávit de US$ 7,239 bilhões, equivalente a aproximadamente R$ 41 bilhões. O valor representa um índice 12,7% menor do que o registrado para o mês no ano passado, quando a balança registrou US$ 8.301,8. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (5) pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) .

O resultado de maio deste ano foi alcançado com exportações de US$ 30,156 bilhões (R$ 171 bilhões) e importações de US$ 22,918 bilhões (R$ 130 bilhões). Comparado ao mesmo mês do ano passado, as exportações caíram 0,1%, e as importações registraram alta de 4,7%.

Em relação ao resultado do ano, as exportações totalizam US$ 136,927 bilhões e as importações, US$ 112,495 bilhões, com saldo positivo de US$ 24,432 bilhões e corrente de comércio de US$ 249,422 bilhões.

Por setores

No levantamento por setores, a indústria de transformação registrou crescimento de 3,4% nas exportações e 9,5% nas importações. Já a agropecuária teve uma queda, tanto nas exportações quanto nas importações, com 0,6%, em ambos. Por fim, a indústria extrativa também registrou uma redução de 6,6% (exportações) e de 45,9% nas importações.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp