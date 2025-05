Corpo de Bombeiros do DF: banca organizadora de concurso para oficiais e praças é definida Governador Ibaneis Rocha anunciou nova seleção para repor aposentadorias futuras; último certame foi realizado em 2016 Economia|Do R7, em Brasília 12/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h00 ) twitter

Último concurso ocorreu em 2016 Antônio Cruz/Agência Brasil - 18/09/2024

O concurso para o quadro de oficiais e praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal será organizado pela Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultura e Assistencial Nacional).

O anúncio foi feito por um aviso de dispensa de licitação, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (12).

Em abril, o governador do DF, Ibaneis Rocha, anunciou o concurso dos bombeiros para repor aposentadorias futuras dentro do batalhão. A última seleção ocorreu em 2016.

“A questão do concurso é por causa da recomposição devido às aposentadorias que nós vamos ter dentro do Corpo Bombeiros. Então, a gente sempre tem que ter um olhar mais para frente para exatamente não deixar faltar essa força que é tão importante para a segurança das pessoas e para o atendimento à comunidade”, afirmou.

Com a banca definida, a próxima etapa é a publicação do edital, que deve detalhar o número de vagas, requisitos e conteúdo programático.

Estilo da banca

A Idecan aplica provas de múltipla escolha, com nível de dificuldade que varia de médio a difícil, dependendo do cargo.

A banca também costuma elaborar questões extensas com enunciados contextualizados, exigindo dos candidatos boa interpretação de texto e capacidade analítica.

