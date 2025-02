Celina Leão entrega novo helicóptero ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal Aeronave foi doação da Receita Federal, mas contou com R$ 8 milhões de investimento do governo da capital do país Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Kristine Otaviano, RECORD 22/01/2025 - 11h41 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h29 ) twitter

Celina Leão entregou aeronave nesta quarta Renato Alves / Agência Brasília -

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, entregou na manhã desta quarta-feira (22) um novo helicóptero ao CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF). A aeronave foi uma doação da Receita Federal, mas contou com R$ 8 milhões em investimento do governo local para equipá-lo.

Celina destacou a importância da medida para salvar vidas, principalmente porque o DF tinha a necessidade de mais uma aeronave devido ao transporte grande de passageiros. Ela explicou que a aeronave veio de uma doação da Receita Federal, mas era preciso um complemento de R$ 8 milhões para equipar e colocar o helicóptero em uso.

“O governo do DF fez esse investimento, com ajuda de emendas federais dos senadores e deputados. Com ela, vamos poder atender mais rápido as pessoas que sofrem acidentes, que precisam de transplante de órgãos, ou transporte até uma unidade de saúde”, disse.

“Se pudéssemos ir no futuro e ver quantas mortes vamos evitar. Nós estamos dando vida às pessoas, evitando que percam órgãos para transplante, evitando que esperem por um atendimento. Tenho certeza que isso vai desafogar muito a nossa rede de saúde”, acrescentou ela.

Renova DF

Também nesta quarta-feira, a governadora em exercício visitou o primeiro ciclo do programa Renova DF, com participação de 1,5 mil alunos.

“Esse é um programa consagrado do Governo do DF. Já capacitamos mais de 80 mil pessoas através da Secretaria de Trabalho. É um programa que gera renda e oportunidade e deixa a nossa cidade mais bonita. Onde o Renova DF passa há uma percepção da população [de melhorias], um reconhecimento do trabalho”, explicou.

Ela apontou também que o programa cria oportunidades para os alunos.

“Esse é o maior programa de qualificação do Brasil com um selo importantíssimo que é o selo do Senai. Ele abre as portas para a vaga de empregos porque as pessoas sabem que esses alunos foram bem qualificados”, afirmou.

O programa criado em 2021 pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet), em parceria com a Secretaria de Governo, visa qualificar profissionais e reformar espaços públicos.

Os alunos recebem um kit uniforme, com camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné e equipamento de proteção individual, além de lanche, Bolsa Benefício no valor de um salário mínimo, auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.