Governador do DF anuncia novo concurso para Corpo de Bombeiros Ibaneis Rocha também disse que analisa novas reduções de interstícios para permitir mais promoções de militares, entenda Brasília|Do R7, em Brasília 07/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 09h07 )

Ibaneis Rocha fez anúncio neste domingo Paulo H. Carvalho / Agência Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou um novo concurso para o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF). A novidade foi divulgada em um almoço, neste domingo (6), onde ele se reuniu com militares da corporação. Na ocasião, o chefe do Executivo também disse avaliar novas reduções de interstícios para permitir mais promoções de praças e oficiais em 2025.

“A questão do concurso é por causa da recomposição devido às aposentadorias que nós vamos ter dentro do Corpo Bombeiros. Então, a gente sempre tem que ter um olhar mais para frente para exatamente não deixar faltar essa força que é tão importante para a segurança das pessoas e para o atendimento à comunidade”, afirmou.

Na agenda, Ibaneis Rocha foi homenageado pelo recorde de promoções concedidas à corporação em 2024, quando 2,8 mil profissionais subiram de patente depois da redução de interstício autorizada pelo Executivo local.

Segundo Ibaneis, o governo vai estudar para que sejam feitas novas reduções de interstício neste ano: “Nós havíamos firmado um compromisso de não fazer mais quebra de interstício por conta dos reajustes que enviamos para o governo federal a respeito de todas as forças de segurança. Mas temos um grande grupo de profissionais bombeiros que obrigatoriamente teriam de se aposentar porque já estão há mais de seis anos na mesma categoria. Então, vamos fazer um levantamento para manter esse pessoal na ativa, trabalhando pela população do DF”, detalhou.

A primeira promoção de 2025 foi em 30 de março, com 588 praças promovidos desde subtenentes a cabos.

Com informações da Agência Brasília

