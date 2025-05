Ibovespa, dólar e bolsa americana registram alta após acordo entre EUA e China Governos estadunidense e chines concordaram em reduzir temporariamente as tarifas reciprocas impostas aos produtos importados Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 12/05/2025 - 12h31 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

EUA e China concordaram em baixar tarifas por 90 dias Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

Após o anúncio de trégua entre os Estados Unidos e China, o índice Ibovespa, principal indicador da bolsa de valores brasileira , a B3, o dólar e a bolsa americana vem registrando altas nesta segunda-feira (12). No caso do Brasil, por volta de 12h, o índice marcava 136.663,25, uma alta de 0,14%. Em meio ao cenário, o dólar abriu as negociações em avanço frente ao real, sendo vendido a R$ 5,68 no início da tarde.

Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrial subiu mais de 1.000 pontos, o equivalente a 2,5%. Já o S&P 500 ganhou 2,6%. O resultado trouxe um alívio para o mercado norte-americano, que vinha enfrentando um cenário volátil diante as medidas exteriores do presidente Donald Trump.

Os governos estadunidense e chines concordaram em reduzir temporariamente as tarifas reciprocas impostas aos produtos importados. O acordo, que vai durar 90 dias, estabelece que os países devem cortar em 115% as taxas a partir desta quarta-feira (14).

Segundo a Casa Branca, os Estados Unidos vão suspender a tarifa recíproca de 34% imposta em 2 de abril por 90 dias, mas manterão uma tarifa de 10% durante o período da pausa. Já a China, vai suspender as tarifas retaliatórias anunciadas desde 4 de abril e também suspenderá ou removerá as contramedidas.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em nota conjunta, os países afirmaram que ambas as partes reconheceram a importância de suas relações econômicas e comerciais bilaterais para ambos os países e para a economia global.

“Ao impor tarifas recíprocas, o presidente Trump está garantindo que nossa política comercial funcione para a economia americana, resolva nossa emergência nacional causada por nosso crescente e persistente déficit comercial e nivele as condições para trabalhadores e produtores americanos. O acordo de hoje visa resolver esses desequilíbrios para oferecer benefícios reais e duradouros aos trabalhadores, agricultores e empresas americanos”, informou a Casa Branca.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp