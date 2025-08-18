CNI diz que preocupações dos EUA não justificam medidas restritivas ao comércio do Brasil Confederação defendeu ‘abordagens colaborativas’ para atingir objetivos compartilhados entre os dois países Economia|Do Estadão Conteúdo 18/08/2025 - 17h50 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h50 ) twitter

CNI defendeu 'abordagens colaborativas' CNI/Divulgação

Além de pedir para depor em audiência do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) sobre acusações contra o Brasil, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) apresentou nesta segunda-feira (18) uma defesa do Brasil na investigação aberta pela USTR.

A confederação disse que as preocupações identificadas pela USTR “não justificam medidas restritivas ao comércio nos termos da Seção 301” e defendeu “abordagens colaborativas” para atingir objetivos compartilhados entre os dois países.

A representação comercial americana acusa o Brasil em seis temas: acesso ao mercado de etanol do Brasil, desmatamento ilegal, falhas na fiscalização de medidas de anticorrupção, tarifas preferenciais injustas, proteção da propriedade intelectual e políticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, o que inclui o Pix. Na defesa, o governo vai contestar os argumentos americanos.

Na época da abertura da investigação, o governo enxergava a medida como uma investida econômica dos EUA para embasar o tarifaço em motivos econômicos e até mesmo evitar contencioso local.

O que diz a CNI

Entre os pontos elencados pela CNI, está a defesa do Pix, sob o argumento de que o sistema de pagamento eletrônico “não restringe nem onera as empresas americanas” por ser semelhante ao sistema de pagamento instantâneo FedNow, criado e implementado pelo Federal Reserve Board dos Estados Unidos.

“Ao oferecer transações rápidas, econômicas e seguras, o Pix aumentou a inclusão financeira, reduziu a dependência de dinheiro físico e aumentou a eficiência no varejo e no comércio eletrônico, beneficiando as empresas americanas”, alegou a entidade brasileira.

A CNI também respondeu especificamente sobre o mercado de etanol dizendo que o Brasil não adota atos, políticas ou práticas irracionais ou discriminatórias em relação ao etanol que onerem ou restrinjam o comércio com os EUA.

“O Brasil tem trabalhado com os Estados Unidos para acelerar a absorção global da demanda por etanol e outros biocombustíveis por meio de iniciativas como a Aliança Global para Biocombustíveis”, argumentou o documento, assinado pelo presidente da entidade, Ricardo Alban.

A CNI ainda explicitou que o Brasil aplica uma alíquota tarifária efetiva de apenas 2,7%, em média, sobre produtos americanos, enquanto a alíquota tarifária efetiva é de 4,7% e 3,2%, em média, aplicada a produtos indianos e mexicanos, respectivamente.

Desmatamento, corrupção e pirataria

A entidade brasileira citou esforços do governo para combater o desmatamento e prevenir a exploração de madeira ilegal, além do “aprimoramento contínuo” das políticas anticorrupção no Brasil.

Sobre o Judiciário brasileiro, a CNI pontuou que o STF (Supremo Tribunal Federal) anulou condenações que foram consideradas como tendo sido obtidas em violação aos direitos constitucionais e ao devido processo legal dos réus.

“Críticas a essas decisões judiciais isoladas não indicam fragilidades sistêmicas. Ao contrário, a salvaguarda das garantias constitucionais demonstra o compromisso do Supremo Tribunal Federal com o devido processo legal e com a defesa do Estado de Direito”, disse a entidade.

A confederação ainda colocou que o Brasil possui “um longo compromisso” com a proteção dos direitos de propriedade intelectual e sustentou que o país conseguiu obter “melhorias significativas no processamento de patentes” por meio de uma série de medidas institucionais e tecnológicas destinadas a aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços de propriedade industrial.

“Nenhum ato, política ou prática adotada pelo Brasil é injustificável, nem onera ou restringe o comércio dos EUA. Portanto, a Seção 301 não autoriza o USTR a impor tarifas ou outras ações contra o Brasil”, completou a CNI, citando o superávit comercial americano com o Brasil e frisando a aliança histórica entre os dois países.

“Diferenças ocasionais e temporárias na esfera política não devem prejudicar esta parceria centenária, que continua a florescer em dimensões culturais, econômicas e comerciais”, concluiu o documento.

A resposta completa do governo brasileiro à USTR também é aguardada para esta segunda-feira, último dia do prazo para defesa.

