Governo aproveita tarifaço e queda do preço dos alimentos para aproximação com agro Custo da comida caiu pelo 2º mês consecutivo; Planalto avalia que empresários estão divididos sobre apoio a Bolsonaro Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo Lula busca estreitar laços com o agronegócio devido à queda nos preços dos alimentos e tarifas dos EUA.

O vice-presidente Geraldo Alckmin lidera negociações para reduzir impactos das tarifas sobre produtos agrícolas.

A relação entre o agronegócio e a figura de Bolsonaro é complexa, com divisões de apoio ao ex-presidente.

Taxas impostas pelos EUA afetam diversos setores, incluindo agricultura e indústria armamentista, exigindo atenção do governo brasileiro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alckmin lidera as negociações brasileiras com os EUA Marcelo Camargo/Agência Brasil - 25.10.2024

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva trabalha para estreitar os laços com o agronegócio brasileiro, motivado pela queda no preço dos alimentos (leia mais abaixo) e pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A avaliação da gestão petista é que a relação com a área — tradicionalmente próxima à direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — pode se beneficiar da correlação entre as taxas aplicadas pelos EUA e a atuação da família Bolsonaro.

Fontes palacianas informaram ao R7 que o momento é de “investir” na ligação com o agro. Ao anunciar a taxa de 50% aos produtos brasileiros, Trump argumentou que um dos motivos é a suposta “perseguição” enfrentada por Bolsonaro — réu no STF (Supremo Tribunal Federal), inelegível até 2030 e em prisão domiciliar.

Desde o anúncio de Trump, o governo brasileiro trabalha para reduzir os impactos da tarifa. As negociações são lideradas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem se reunido com os setores mais afetados pelo tarifaço — o que inclui áreas do agronegócio, como carne bovina, café, pescados e mel.

O Executivo enxerga divisão no setor. Na avaliação do Planalto, há quem mantenha a defesa ferrenha a Bolsonaro, apesar da relação feita por Trump entre o tarifaço e o ex-presidente.

A expectativa do governo é usar a insatisfação do grupo com Bolsonaro — mesmo que não seja total — para impulsionar os laços de Lula com o agro.

Outros setores

Além do agro, a decisão do governo americano forçou a aproximação entre outros setores ligados a Bolsonaro e o governo Lula.

Foi o caso da indústria armamentista. A empresa de armas Taurus, que vende 85% dos itens fabricados no Brasil para os EUA, precisou se reunir com Alckmin para discutir o tarifaço.

Em entrevista a um portal gaúcho, um representante do setor chegou a chamar a taxa de Trump de “tragédia” e “praticamente um embargo comercial”.

Custo da comida

Em julho, pelo segundo mês consecutivo, alimentos e bebidas tiveram queda de preços, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no início desta semana.

A última redução foi de 0,27%, como mostrou o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), medidor oficial da inflação do país.

O preço da comida preocupa o governo de Lula desde o início do ano, quando o alto custo refletiu-se nos índices de popularidade do presidente — em fevereiro, a aprovação atingiu o menor nível dos três mandatos do petista.

Produtos brasileiros atingidos pela tarifa

Café

Maior exportador global, o Brasil tem nos EUA um de seus principais compradores. Em 2024, os embarques de café somaram quase US$ 2 bilhões, representando 16,7% do total exportado.

Carne bovina

De acordo com a Abrafrigo (Associação Brasileira de Frigoríficos), o mercado americano absorveu 16,7% das exportações brasileiras do produto em 2024 — o equivalente a 532 mil toneladas e US$ 1,6 bilhão em receitas. A empresa Minerva projeta queda de até 5% na receita líquida.

Frutas

O setor frutícola também será afetado. No ano passado, mais de 1 milhão de toneladas foram exportadas.

Máquinas agrícolas e industriais

O decreto dos EUA que regulamentou o tarifaço prevê isenções específicas, como peças destinadas à indústria de papel e celulose, além de itens voltados à aviação civil. Máquinas e componentes fora desses segmentos serão taxados integralmente.

Móveis

Alguns modelos escaparam da taxação, entre eles assentos e estruturas metálicas ou plásticas utilizadas em aeronaves. O restante do setor será atingido pela nova alíquota.

Têxteis

Não houve uma isenção abrangente. Itens muito específicos, como fio de sisal para enfardamento e materiais aeronáuticos, compõem o grupo excluído.

Calçados

Todos os calçados brasileiros passaram a estar sujeitos à tarifa de 50%, cenário que tende a agravar a situação de um setor já pressionado pela concorrência global.

Leia perguntas e respostas sobre o assunto

Qual é a estratégia do governo Lula em relação ao agronegócio?

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva busca estreitar laços com o agronegócio brasileiro, motivado pela queda nos preços dos alimentos e pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A gestão petista acredita que a relação com o setor pode ser beneficiada pela correlação entre as taxas aplicadas pelos EUA e a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Como o governo brasileiro está lidando com o tarifaço dos EUA?

Desde o anúncio do tarifaço de 50% aos produtos brasileiros, o governo brasileiro tem trabalhado para minimizar os impactos. As negociações são lideradas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que se reúne com setores afetados, incluindo o agronegócio, que abrange carne bovina, café, pescados e mel.

Quais setores além do agro estão se aproximando do governo Lula?

A decisão do governo americano também forçou a aproximação de outros setores ligados a Bolsonaro com o governo Lula, como a indústria armamentista. A empresa de armas Taurus, que exporta a maior parte de sua produção para os EUA, se reuniu com Alckmin para discutir o tarifaço.

Como está a situação dos preços dos alimentos no Brasil?

Os preços de alimentos e bebidas no Brasil caíram pelo segundo mês consecutivo, com uma redução de 0,27% conforme dados do IPCA. O governo está preocupado com os preços altos, que impactaram a popularidade de Lula no início do ano.

Qual é a importância do mercado americano para as exportações brasileiras?

Os Estados Unidos são um dos principais compradores das exportações brasileiras, especialmente de café e carne. Em 2024, as exportações de café para os EUA somaram quase US$ 2 bilhões, representando 16,7% do total exportado.

Quais produtos estão sujeitos ao tarifaço e quais são as isenções?

O decreto dos EUA que regulamentou o tarifaço prevê isenções específicas para itens como peças destinadas à indústria de papel e celulose e itens voltados à aviação civil. No entanto, a maioria dos produtos, incluindo calçados, está sujeita à tarifa de 50%.

