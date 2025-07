Investigação dos EUA sobre Pix desafia economia brasileira Sistema de pagamento brasileiro impacta mercado americano de cartões Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 18h42 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h42 ) twitter

Entenda por que Estados Unidos alegam que Pix prejudica economia local

Os Estados Unidos iniciaram uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil, com foco no sistema de pagamento Pix. A alegação é que o Pix afeta negativamente o mercado de cartões de crédito, dominado por empresas americanas, e apresenta desafios ao uso do dólar em transações internacionais.

Miguel Daoud, analista de economia política, explica que a investigação norte-americana considera o Pix uma intervenção estatal indevida no sistema bancário, pois foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. No entanto, Daoud argumenta que o Pix facilita transferências financeiras sem custos para milhões de brasileiros, não necessariamente prejudicando empresas americanas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro destacou que o Pix foi implementado durante seu governo e sublinhou sua importância para a população brasileira. A situação reflete a política “America First” defendida por Donald Trump, priorizando interesses americanos.

Em meio a tensões comerciais entre os dois países, com tarifas e investigações potenciais impactando ambas as economias, o governo brasileiro se prepara para responder às alegações enquanto o uso do Pix continua crescendo como um meio popular de pagamento no Brasil.

