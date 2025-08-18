Tarifaço: Lula cita ‘cenário desafiador’ e defende ‘diversificar parcerias’ para maior autonomia Petista recebeu presidente do Equador e assinou acordos bilaterais; taxa imposta por Trump vale desde o início do mês Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 15h54 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h05 ) twitter

Lula assinou ao menos três acordos com presidente do Equador Marcelo Camargo/Agência Brasil - 18.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a declarar nesta segunda-feira (18) a importância de o Brasil abrir mercados, em meio ao tarifaço imposto a produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Em um cenário global desafiador, em que rivalidades se agravam e instituições multilaterais são esvaziadas, é preciso firmeza na defesa da nossa independência”, destacou.

A fala foi feita ao lado do presidente do Equador, Daniel Noboa, que está em visita oficial de Estado ao Brasil.

Os dois líderes assinaram ao menos três acordos bilaterais nesta segunda — nas áreas de combate à fome e à pobreza, agricultura familiar e inteligência artificial.

“Para o Brasil, autonomia é sinônimo de diversificação de parcerias. Os laços com o Equador e com os demais vizinhos sul-americanos são prioridade para nós”, completou Lula.

Parcerias em outras áreas

O petista declarou, ainda, que o Brasil vai reabrir a adidância da Polícia Federal em Quito, capital do Equador.

“Já promovemos treinamento sobre a investigação de crimes financeiros”, acrescentou Lula, ao reforçar a oferta brasileira de cooperação em segurança pública.

“Não é preciso classificar organizações criminosas como terroristas, nem violar a soberania alheia, para combater o crime organizado. Só conseguiremos deter as redes criminosas que se espalharam pela América do Sul agindo juntos”, defendeu o petista.

Lula também citou ações conjuntas para coibir atividades criminosas dentro de prisões e operações para reprimir o contrabando de armas entre países.

Taxa de Trump

O norte-americano anunciou a tarifa extra em julho, e a medida começou a valer em 6 de agosto. Ao oficializar a taxa, Trump deixou de fora do tarifaço quase 700 itens brasileiros — ou seja, produtos que não receberão a tarifa adicional.

Desde o anúncio, o governo brasileiro trabalha para reduzir os impactos da tarifa. As negociações são lideradas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem se reunido com os setores mais afetados pelo tarifaço — o que inclui áreas do agronegócio, como carne bovina, café, pescados e mel.

Produtos brasileiros atingidos pelo tarifaço de Trump

Café

Maior exportador global, o Brasil tem nos EUA um de seus principais compradores. Em 2024, os embarques de café somaram quase US$ 2 bilhões, representando 16,7% do total exportado.

Carne bovina

De acordo com a Abrafrigo (Associação Brasileira de Frigoríficos), o mercado americano absorveu 16,7% das exportações brasileiras do produto em 2024 — o equivalente a 532 mil toneladas e US$ 1,6 bilhão em receitas. A empresa Minerva projeta queda de até 5% na receita líquida.

Frutas

O setor frutícola também será afetado. No ano passado, mais de 1 milhão de toneladas foram exportadas.

Máquinas agrícolas e industriais

O decreto dos EUA que regulamentou o tarifaço prevê isenções específicas, como peças destinadas à indústria de papel e celulose, além de itens voltados à aviação civil. Máquinas e componentes fora desses segmentos serão taxados integralmente.

Móveis

Alguns modelos escaparam da taxação, entre eles assentos e estruturas metálicas ou plásticas utilizadas em aeronaves. O restante do setor será atingido pela nova alíquota.

Têxteis

Não houve uma isenção abrangente. Itens muito específicos, como fio de sisal para enfardamento e materiais aeronáuticos, compõem o grupo excluído.

Calçados

Todos os calçados brasileiros passaram a estar sujeitos à tarifa de 50%, cenário que tende a agravar a situação de um setor já pressionado pela concorrência global.

