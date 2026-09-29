Conheça um dos principais museus de ciência e tecnologia do país Localizado em Brasília, o SESI Lab é um espaço interativo que reúne arte, ciência e tecnologia em mais de 100 experimentos e recebe exposições temporárias ao longo do ano

Sesi Lab Reprodução/SESI

Misturar arte, ciência e tecnologia em um só lugar, com exposições que convidam o visitante a tocar, testar e experimentar em vez de apenas observar. Essa é a proposta do SESI Lab, museu instalado no prédio histórico do Touring Club, em Brasília, assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Aberto a todos os públicos, o espaço já se tornou referência entre os principais museus de ciência e tecnologia do país.

O SESI Lab foi inaugurado em novembro de 2022 e nasceu para democratizar o acesso à cultura e ao conhecimento científico por meio de experiências práticas. A ideia principal é colocar a mão na massa, ou seja, experimentar, interagir, fazer perguntas e construir a própria compreensão sobre os fenômenos científicos apresentados.

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“Aproximar o público da arte, da ciência e da tecnologia está na base do trabalho desenvolvido no SESI Lab”, explica Claudia Ramalho, superintendente de Cultura do SESI. “É um espaço pensado para diferentes públicos e que busca mostrar como o conhecimento científico faz parte da nossa vida cotidiana e nos ajuda a imagina e construir futuros possíveis.”

A exposição de longa duração reúne mais de 100 aparatos interativos, distribuídos em três galerias temáticas: Fenômenos do Mundo (explora fenômenos naturais e a relação das pessoas com o mundo), Aprender Fazendo (coloca a experimentação e a cultura maker no centro da experiência) e Imaginando Futuros (provoca reflexões sobre possibilidades de futuro e sobre como ciência e tecnologia transformam a sociedade). Tem química, física, biologia e muito mais, tudo baseado no currículo escolar.

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O Espaço Maker é uma grande oficina onde os visitantes podem colocar suas habilidades à prova, tanto em oficinas temáticas aos fins de semana ou em projetos próprios, com equipamentos de ponta à disposição, como impressora 3D e cortadora a laser. Já o Cultiva Lab, inaugurado em junho de 2026, é um sistema agroecológico educativo na área externa do museu, transformando o espaço urbano em um laboratório vivo de aprendizagem em sustentabilidade, biodiversidade e agroecologia. O sistema reúne cerca de 90 espécies representativas de quatro biomas brasileiros: Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica e Caatinga.

Por trás da experiência está o histórico de décadas do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) no desenvolvimento de tecnologias sociais e educacionais, que hoje molda a programação multidisciplinar do museu, com exposições temporárias, festivais, seminários, workshops, oficinas, residências artísticas, sessões de cinema e atividades de cultura maker.

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Serviço

SESI Lab — Setor Cultural Sul, Bloco A, Asa Sul, Brasília (DF), ao lado da Rodoviária do Plano Piloto.

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Horários: terça a sexta, das 9h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h (entrada permitida até uma hora antes do fechamento).

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Gratuidade para crianças até 10 anos, pessoas com deficiência, professores e estudantes da rede pública e do Sistema Indústria, trabalhadores contribuintes do Sistema Indústria e membros do ICOM.

Mais informações: sesilab.com.br