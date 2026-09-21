WorldSkills Shanghai 2026: Brasil leva talento e formação profissional para a maior competição do mundo Com uma das maiores delegações do evento, país estará representado nas 64 ocupações da competição que reúne mais de 70 nações na China

Equipe brasileira se prepara para Worldslkills 2026 Gabriel Pinheiro / SENAI

Imagine jovens profissionais de diferentes partes do mundo reunidos em um mesmo espaço para colocar à prova conhecimentos técnicos, criatividade, precisão e capacidade de resolver problemas. É esse o cenário da WorldSkills, considerada a maior competição internacional de educação profissional do mundo.

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Em 2026, o evento será realizado em Xangai, na China, entre os dias 22 e 27 de setembro, reunindo mais de 1.400 competidores de mais de 70 países e regiões em 64 ocupações. Brasil e China terão as maiores delegações da competição, com representantes em todas as modalidades.

A participação brasileira é resultado de um processo de preparação que envolve o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), instituição que integra o Sistema Indústria, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Antes de chegar ao palco internacional, os competidores passam por seletivas e uma rotina de treinamento técnico e desenvolvimento de competências comportamentais, socioemocionais e interpessoais. A iniciativa faz parte de um trabalho do Sistema Indústria voltado à formação de profissionais preparados para acompanhar as transformações tecnológicas e atender às demandas de um setor industrial cada vez mais competitivo e inovador.

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Muito além de uma competição

Realizada a cada dois anos, a WorldSkills reúne jovens profissionais para desafios práticos que reproduzem situações encontradas no mercado de trabalho. As ocupações contemplam áreas como indústria, tecnologia da informação, construção civil, transporte, alimentação, moda e serviços.

Na edição de Xangai, serão 64 habilidades em disputa, incluindo sete novas ocupações. A dimensão do evento transforma a competição em uma vitrine internacional para a educação profissional e para as novas demandas do mundo do trabalho.

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Mais do que buscar medalhas, os participantes têm a oportunidade de conhecer diferentes métodos de trabalho, trocar experiências com profissionais de outros países e acompanhar tendências tecnológicas que estão transformando as profissões. Esse intercâmbio também permite identificar conhecimentos e práticas que podem contribuir para a evolução da educação profissional e para a preparação de trabalhadores diante dos desafios enfrentados pela indústria.

No Brasil, essa preparação está diretamente relacionada à proposta de educação profissional do SENAI, que combina aprendizagem prática, ambientes tecnológicos e projetos conectados às necessidades da indústria. A instituição destaca o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais como parte da formação dos estudantes. Por meio do SENAI, o Sistema Indústria atua na aproximação entre educação e setor produtivo, contribuindo para formar profissionais capazes de operar novas tecnologias, desenvolver soluções e responder às mudanças nos processos industriais.

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A conexão entre formação profissional e indústria é estratégica para o desenvolvimento econômico do país. À medida que novos processos, tecnologias e modelos de produção são incorporados pelas empresas, cresce também a necessidade de profissionais qualificados para acompanhar essa transformação.

Brasil entre os destaques

A presença brasileira em todas as 64 ocupações coloca o país ao lado da China como uma das maiores delegações da WorldSkills Shanghai 2026. Na sequência aparecem Índia, com representantes em 63 ocupações, Japão, com 57, e Coreia do Sul, com 50.

Para chegar a Xangai, os competidores brasileiros passaram por uma preparação de alto desempenho. O processo inclui treinamentos específicos para cada profissão, além de atividades voltadas ao trabalho em equipe, equilíbrio emocional e relacionamento interpessoal.

A estratégia acompanha uma transformação importante no mercado de trabalho: além do domínio técnico, profissionais precisam estar preparados para lidar com novas tecnologias, resolver problemas e se adaptar rapidamente a diferentes situações. São competências que também impactam diretamente a capacidade de inovação e produtividade das empresas e, consequentemente, a competitividade da indústria brasileira.

Nesse contexto, a atuação do Sistema Indústria vai além da participação em uma competição internacional. A formação de mão de obra qualificada integra uma agenda mais ampla de fortalecimento da indústria nacional, ao lado de iniciativas voltadas à inovação, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e aumento da produtividade.

Uma vitrine global para o futuro

A realização da WorldSkills em Xangai amplia ainda mais o alcance dessa troca. A competição será sediada no National Exhibition and Convention Center (NECC), um dos maiores espaços de eventos do mundo, e contará também com a WorldSkills Conference 2026, que reunirá representantes de governos, instituições de ensino, empresas e organizações ligadas ao desenvolvimento profissional.

Assim, a competição deixa de ser apenas uma disputa entre jovens profissionais e passa a representar um ponto de encontro para discutir os caminhos da educação profissional diante das transformações tecnológicas e econômicas. Ao aproximar estudantes, instituições de ensino e representantes do setor produtivo, o evento também reforça a importância de alinhar a formação profissional às necessidades atuais e futuras da indústria.

Para o Brasil, estar entre os países com maior participação reforça a importância da formação técnica como instrumento de desenvolvimento. A presença do país na competição evidencia também o papel da educação profissional na construção de uma indústria mais inovadora, produtiva e preparada para competir em um cenário global.

Para os competidores, representa a oportunidade de levar suas habilidades a uma arena internacional e aprender com profissionais de diferentes culturas e realidades. Para o Sistema Indústria, iniciativas como a WorldSkills fazem parte de um esforço para ampliar a qualificação profissional e contribuir para que o setor industrial tenha acesso a talentos capazes de acompanhar as transformações tecnológicas e produtivas.

Em Xangai, cada prova será também uma demonstração de como conhecimento, prática e inovação podem se transformar em competências para o futuro do trabalho. E, ao conectar educação profissional, inovação e demandas do setor produtivo, a WorldSkills reforça um dos caminhos para o desenvolvimento de uma indústria brasileira cada vez mais preparada para os desafios da economia global.