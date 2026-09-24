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Prêmio voltado à inovação na indústria bate recorde de inscrições e reúne mais de mil projetos

Com 1.093 inscritos de 25 federações, premiação do IEL registra maior participação de sua história e destaca iniciativas que aproximam formação profissional, academia e setor produtivo

Sistema Indústria |Do R7

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Prova de Mecatrônica durante as seletivas da WorldSkills Brasil, relizada na sede da FESTO, em São Paulo. Na ocupação de Construção em Alvenaria, os competidores projetam, constroem, instalam e mantêm equipamentos industriais automatizados, combinando conhecimentos em mecânica, eletrônica, informática, robótica e sistemas de controle. A WorldSkills é a maior competição de educação profissional do mundo. Gabriel Pinheiro / SENAI

A inovação brasileira ganhou espaço em um número recorde de projetos inscritos no Prêmio IEL 2026. Nesta edição, a premiação recebeu 1.093 propostas de 25 federações, o maior volume de inscrições desde sua criação. O resultado representa crescimento de 44,6% em relação a 2025, quando foram registradas 756 inscrições, e quase triplica o número de projetos apresentados em 2024, que chegou a 377.

Promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), integrante do Sistema Indústria, o prêmio reconhece iniciativas que aproximam empresas, estudantes, bolsistas, pesquisadores e instituições de ensino. A proposta é dar visibilidade a experiências que contribuam para a inovação, a formação de profissionais e o desenvolvimento da indústria brasileira.


Para Sarah Saldanha, superintendente nacional do IEL, o crescimento da participação mostra que diferentes atores do ecossistema de inovação têm reconhecido a importância de conectar formação de talentos e necessidades do setor produtivo.

Da sala de aula para os desafios da indústria

Mais do que reconhecer uma ideia inovadora, o Prêmio IEL busca destacar iniciativas capazes de aproximar o conhecimento adquiridonas instituições de ensino das demandas encontradas no mercado de trabalho, especialmente para a indústria


Essa conexão aparece nas diferentes frentes da premiação. Na categoria Estágio, por exemplo, são reconhecidos projetos desenvolvidos por estagiários, empresas e instituições de ensino. Entre os destaques estão o Estagiário Inovador, o Estágio Inovador e a Educação Inovadora.

Já a categoria Inova Talentos valoriza projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação realizados por bolsistas, empresas e tutores. A premiação contempla tanto artigos científicos quanto projetos inovadores desenvolvidos no âmbito do programa.


Na prática, iniciativas desse tipo criam uma ponte entre diferentes etapas do processo de inovação: o conhecimento produzido por estudantes e pesquisadores pode ser aplicado a problemas concretos das empresas, enquanto os desafios do setor produtivo também podem orientar novas pesquisas e experiências de formação.

O próprio IEL atua nessa aproximação por meio de programas voltados à inovação e ao desenvolvimento de talentos. No Inova Talentos, por exemplo, empresas podem desenvolver projetos de inovação com a participação de bolsistas, conectando profissionais em formação ou já formados, em diferentes níveis que vão da graduação ao doutorado, a desafios de pesquisa, desenvolvimento e inovação.


Recorde acompanha expansão da agenda de inovação

O crescimento das inscrições em 2026 também ocorre em um momento em que inovação e qualificação profissional ganham importância para a transformação dos processos produtivos.

Ao reunir projetos de diferentes regiões do país, o Prêmio IEL funciona como uma vitrine de experiências que mostram como a inovação pode acontecer em diferentes ambientes: dentro das empresas, nas instituições de ensino e na interação entre esses dois espaços.

A participação de 25 federações amplia ainda a abrangência nacional da iniciativa. Depois da etapa de inscrições, os projetos passam por avaliações regionais e nacionais. Os vencedores das etapas estaduais avançam para a disputa nacional.

Em 2026, apremiação nacional está prevista para 2 de dezembro, em Curitiba (PR), quando serão conhecidos os projetos que se destacarem na etapa final.

Inovação também depende de pessoas

O recorde de inscrições reforça uma dimensão importante do debate sobre inovação: novas tecnologias e processos dependem também de profissionais preparados para desenvolvê-los e aplicá-los.

Por isso, iniciativas que aproximam formação profissional, pesquisa e empresas podem contribuir para reduzir a distância entre o conhecimento acadêmico e as necessidades do mercado. No caso do IEL, essa conexão está presente tanto nas ações de estágio quanto nos programas voltados à pesquisa e inovação.

“Ao reconhecer essas experiências, o Prêmio IEL amplia a visibilidade de projetos que colocam estudantes, pesquisadores e profissionais no centro da transformação da indústria. Em sua edição de 2026, o número recorde de inscrições indica a dimensão que essa agenda vem ganhando entre organizações e instituições de ensino de diferentes regiões do país”, destaca Sarah Saldanha.

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