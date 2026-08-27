Sistema Indústria: como SESI, SENAI, IEL e CNI impulsionam o desenvolvimento do Brasil Com atuação em educação, formação profissional, inovação, tecnologia, saúde, gestão e carreira, instituições do Sistema Indústria ajudam a preparar trabalhadores e empresas para os desafios da economia brasileira

Instituto SENAI de Inovação - Biossintéticos e Fibras Iano Andrade / CNI

A indústria ocupa um papel estratégico na economia brasileira. Responsável por 23,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, o setor também responde pela geração de cerca de 12 milhões de empregos formais. A atividade industrial tem impacto sobre diferentes áreas da economia: a cada R$ 1 produzido pela indústria, são gerados R$ 2,44 na economia brasileira.

Para manter esse ecossistema funcionando, existe o Sistema Indústria, conjunto de instituições que atua para fortalecer a competitividade do setor e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país.

‌



Formado por quatro casas - a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) - e composto ainda por 27 federações estaduais e mais de 1.250 sindicatos patronais, desenvolve iniciativas que vão da educação básica e profissional à inovação e transferência de tecnologia, passando pela saúde do trabalhador, cultura, desenvolvimento de talentos e preparação de lideranças.

Entre as instituições, SESI e SENAI têm uma atuação especialmente relevante ligada à promoção da educação de qualidade e à formação profissional.

‌



Educação que prepara para o mercado de trabalho

Instituto SENAI de Inovação em Química Verde Iano Andrade / CNI

Criado em 1942, o SENAI nasceu com a missão de formar profissionais para atender às necessidades da indústria brasileira. Ao longo de mais de oito décadas, a instituição ampliou sua atuação e passou a oferecer desde cursos de iniciação profissional até formações técnicas, graduação e pós-graduação, além de programas voltados à inovação e à tecnologia. Hoje, são mais de 3,1 milhões de matrículas anuais em educação no SENAI.

A conexão entre educação e mercado de trabalho também aparece nos resultados dos cursos técnicos: 84,4% dos ex-alunos de cursos técnicos do SENAI estão empregados, segundo os dados apresentados pelo Sistema Indústria.

‌



Além da formação profissional, o SENAI atua diretamente no desenvolvimento de soluções tecnológicas para empresas, contribuindo para processos de inovação, aumento da produtividade e adoção de novas tecnologias pela indústria.

SESI: educação, saúde e qualidade de vida

‌



Criado em 1946, o SESI tem sua atuação voltada à melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da indústria e de seus dependentes. A instituição desenvolve ações em áreas como educação, saúde, cultura, esporte e lazer, além de iniciativas voltadas à segurança e à promoção da saúde no ambiente de trabalho.

A presença da instituição é ampla: são mais de 770 unidades de educação e promoção da saúde do SESI espalhadas pelo Brasil.

Na educação, o SESI mantém escolas e projetos que buscam desenvolver competências importantes para os estudantes, incluindo conhecimentos científicos, criatividade e preparação para um mundo marcado pela transformação tecnológica.

Na área da saúde, a instituição trabalha com ações de promoção, prevenção e atenção à saúde do trabalhador, contribuindo para ambientes profissionais mais seguros e saudáveis.

A cultura também faz parte dessa atuação, com projetos que ampliam o acesso dos trabalhadores e da população a atividades culturais e de lazer.

IEL aproxima talentos e empresas

Outro braço do Sistema Indústria, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) foi criado em 1969 para aproximar o setor produtivo das instituições de ensino e contribuir para a formação de profissionais. A atuação do IEL inclui programas de estágio, desenvolvimento de carreiras e soluções para empresas.

Ao longo de sua trajetória, a instituição já conectou mais de 1,6 milhão de estudantes a oportunidades de estágio e atende mais de 77 mil empresas com soluções de gestão e carreira.

A proposta é aproximar estudantes e profissionais das necessidades do mercado, ao mesmo tempo em que auxilia empresas na identificação e no desenvolvimento de talentos.

CNI articula a indústria nacional

Na estrutura do Sistema Indústria, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) atua na representação e defesa dos interesses do setor industrial brasileiro. A entidade participa do debate sobre políticas públicas e desenvolve estudos, propostas e iniciativas voltadas ao aumento da competitividade da indústria.

A atuação integrada das quatro instituições permite que diferentes desafios sejam trabalhados de maneira complementar. Enquanto a CNI representa e articula os interesses do setor, SESI e SENAI concentram esforços em educação, saúde, formação profissional, inovação e tecnologia, e o IEL atua especialmente na conexão entre empresas e talentos.

Um sistema conectado às transformações do país

Fachada do edifício Roberto Simonsen, sede da CNI. Iano Andrade / CNI

A atuação conjunta da CNI, SESI, SENAI e IEL, aliada à atuação das 27 federações estaduais e dos mais de 1.250 sindicatos patronais, busca conectar educação, trabalho, inovação, saúde, tecnologia e desenvolvimento empresarial às novas demandas do setor produtivo.

Com presença em todo o país, representando mais de 700 mil empresas industriais e atendendo milhões de pessoas anualmente, as instituições procuram contribuir para que trabalhadores, estudantes e empresas estejam mais preparados para as mudanças da economia.

Mais do que apoiar a indústria em suas necessidades imediatas, a proposta é contribuir para a construção de um setor produtivo mais competitivo, inovador e capaz de gerar oportunidades e desenvolvimento para o Brasil.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, destaca que o setor é imprescindível para o país superar obstáculos e buscar o caminho do crescimento.

“Não existe um país forte nem uma economia forte sem uma indústria forte. A indústria, em sua essência, não é apenas um conjunto de fábricas e máquinas. Ela é o motor da inovação, a fonte de empregos de qualidade e a catalisadora do desenvolvimento socioeconômico. É a indústria que transforma recursos em produtos e as ideias em realidade, impulsionando a prosperidade e a competitividade que tanto almejamos para o nosso país”, afirma Alban.

Oferecimento: Sistema Indústria