SESI 80 anos: oito décadas construindo educação, saúde e cultura para o trabalhador brasileiro Instituição alcança milhões de brasileiros com educação, saúde e cultura, e celebra a marca com homenagens, exposições e planos para os próximos anos

Sesi 80 anos Acervo Sesi

O Serviço Social da Indústria (SESI) completou 80 anos de existência no primeiro dia de julho de 2026. Criada em 1946, no período logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a instituição nasceu com uma missão que atravessou gerações: cuidar do bem-estar dos trabalhadores da indústria e de seus dependentes.

Oito décadas depois, o SESI se consolidou como uma das maiores redes de desenvolvimento social do Brasil, com presença em todos os estados do país e atuação que vai muito além dos muros das fábricas — chegando à sala de aula, ao consultório médico e ao palco cultural.

‌



A data foi celebrada com uma série de iniciativas ao longo de 2026, entre elas uma sessão solene na Câmara dos Deputados e uma exposição em Brasília que resgata a trajetória da instituição. Mas, mais do que datas comemorativas, os 80 anos do SESI são também uma oportunidade de olhar para números que traduzem o tamanho do impacto social construído desde 1946.

“Além de celebrar uma trajetória de oito décadas em áreas tão importantes de atuação, o SESI olha para o futuro. Nosso compromisso é contribuir com soluções para os desafios atuais do país, da saúde integral à educação do século XXI, com foco em inovação, desenvolvimento e qualidade de vida para os trabalhadores da indústria e suas famílias”, afirma o presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Junior.

‌



Uma trajetória que nasce com a indústria brasileira

O SESI foi criado para atender a uma demanda concreta do pós-guerra: garantir condições dignas de trabalho e qualidade de vida para os operários que sustentavam a industrialização do país. Ao longo das décadas seguintes, a instituição ampliou seu escopo de atuação, passando a integrar educação, saúde, cultura, esporte e qualidade de vida em uma rede única de serviços.

Educação presente em todos os estados do país

Um dos pilares que mais evoluiu ao longo da história do SESI foi a educação. Em 2025, a instituição se consolidou como a maior rede privada de educação básica do país, com uma estrutura que reúne 468 unidades — sendo 396 escolas de ensino regular, 71 centros de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e uma unidade de ensino superior, presentes em 377 cidades brasileiras.

‌



Saúde: cuidado que chega a milhões de trabalhadores

A saúde sempre foi um dos diferenciais do SESI, e os números de 2025 mostram a escala desse trabalho: 76,2 mil empresas foram atendidas com serviços de saúde ocupacional e promoção da saúde, beneficiando diretamente 4,4 milhões de pessoas em todo o país.

Em 2025, o SESI foi responsável pela aplicação de mais de 881 mil vacinas em trabalhadores da indústria e seus dependentes, reforçando o papel da instituição na prevenção e no cuidado contínuo com a saúde do trabalhador, um compromisso que, segundo a própria instituição, remonta às origens do SESI e se atualiza a cada nova geração de desafios sanitários.

‌



Cultura: uma das maiores redes do país

Nos últimos cinco anos, o SESI também se firmou como uma das maiores redes culturais do Brasil. São 296 espaços culturais distribuídos por todos os estados, que já receberam mais de 1.156 atividades nos 27 departamentos regionais.

Os cursos de formação artística somaram 131,7 mil matrículas, ampliando o acesso à cultura e ao desenvolvimento de habilidades criativas entre trabalhadores e suas famílias, consolidando a cultura como uma frente estratégica da atuação do SESI.

Olhando para as próximas décadas

Se os números de 80 anos impressionam pela escala, o discurso da instituição em suas celebrações também aponta para frente. A liderança do SESI tem reforçado que o desafio agora é conectar educação, saúde, cultura e esporte às demandas do século XXI, sem perder de vista o propósito que motivou sua criação em 1946: garantir dignidade e qualidade de vida para o trabalhador da indústria brasileira.

Ao completar 80 anos, o SESI reafirma um compromisso que atravessa gerações e que, segundo a própria instituição, seguirá orientando sua atuação nas próximas décadas: educação de excelência, saúde preventiva, acesso à cultura e desenvolvimento humano a serviço de uma indústria mais competitiva e de um Brasil mais justo e preparado para o futuro.