Biblioteca Nacional de Brasília anuncia novo curso gratuito de inglês Inscrições começam nesta quarta; aulas são presenciais, aos sábados Brasília|Do R7 29/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 19h40 )

Aulas gratuitas de inglês serão aos sábados, de 10h às 12h Renato Araújo/Agência Brasília - 24.08.2022

A BNB (Biblioteca Nacional de Brasília) anunciou nesta terça-feira (29) que vai abrir uma nova turma do para um curso gratuito de inglês. O Curso de Gramática de Língua Inglesa - Módulo I (Básico) terá 100 vagas e as inscrições começam às 10h desta quarta-feira (30) por meio deste link .

O curso dura de 6 a 8 meses e tem carga horária de 48 a 60 horas, com aulas presenciais aos sábados, das 10h às 12h, no auditório do BNB. O professore responsável é Roger Bringel. Para receber o certificado de conclusão, os alunos precisam de frequência mínima de 75% ao final.

Segundo o GDF (Governo do DF), a iniciativa faz parte do programa BNB Práticas de Línguas Estrangeiras, que oferece cursos de diferentes línguas estrangeiras, como inglês, francês, espanhol e japonês. O curso de mandarim, por exemplo, teve 500 inscritos em 45 segundos. No total, mais de 700 pessoas já participaram das formações.

A diretora do BNB, Marmenha Rosário, destaca a importância da iniciativa. “Como biblioteca pública, é nossa missão oferecer cursos que são de interesse da comunidade. E sabemos que a língua inglesa abre portas para o mercado de trabalho e também ajuda em alguns concursos públicos e no acesso à Universidade”, pontua.

Concurso

O governo federal publicou na segunda-feira (28) no Diário Oficial da União portaria que autoriza a realização de um concurso para o preenchimento de 14 vagas de nível superior na Fundação Biblioteca Nacional. Serão três vagas para Analista de Administração II e 11 para Técnico em Documentação I. A publicação foi assinada pela ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O concurso será organizado pela Fundação Biblioteca Nacional que terá até seis meses para publicar o edital de abertura do certame. De acordo com a portaria desta segunda-feira, a fundação terá o prazo de antecedência mínima de dois meses entre a publicação do edital e a realização da primeira prova.

