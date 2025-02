Dólar fica estável em dia de ‘superquarta’ e fecha a R$ 5,86 Nos Estados Unidos, o Fed manteve a taxa de juros inalterada entre 4,25% e 4,5% ao ano, apesar da vontade de Trump Economia|Do R7, com informações do Estadão Conteúdo 29/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 29/01/2025 - 18h19 ) twitter

Resultado ocorre em meio a decisões sobre juros Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Em dia de decisão da taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, a chamada “superquarta” , o dólar fechou estável nesta quarta-feira (29), a R$ 5,86, com uma variação de 0,06%. Pela tarde, a moeda havia registrado uma pequena alta, alcançando R$ 5,88. O dólar vem apresentando instabilidade em meio a nova gestão do presidente dos EUA, Donald Trump. Pela primeira vez em mais de um mês, a moeda fechou abaixo de R$ 6 no último dia 22.

Nos Estados Unidos, o Fed (Federal Reserve) manteve a taxa de juros inalterada entre 4,25% e 4,5% ao ano. No Brasil, a expectativa é de que o Copom (Comitê de Política Monetária) aumente a taxa em 1 ponto percentual, para 13,25%, mantendo altas consecutivas.

Pela manhã, o dólar operava instável, com sinais de queda frente o real. Às 9h29, o dólar à vista caía 0,13%, a R$ 5,8621. O dólar futuro para fevereiro subia 0,04%, a R$ 5,8620, com ajustes ante o fechamento anterior (a R$ 5,8590) inferior ao do mercado à vista (a R$ 5,8696).

A decisão de manter a taxa de juros inalterada nos EUA, vai contra a vontade do presidente Donald Trump, que vem pedindo a redução dos Fed Funds. No Fórum Econômico Mundial, que ocorreu em Davos no último dia 23, Trump chegou a afirmar que demandaria a redução das taxas.

Cenário interno

Além da decisão do Banco Central nesta quarta, o Conselho da Petrobras também se reúne para discutir o aumento dos combustíveis. O mercado especula que pode ter elevação de preço do diesel, porque estaria defasado ante o preço internacional, mas não da gasolina, cujo valor aqui superaria o praticado lá fora.

Nesta terça, o dólar havia registrado queda em meio aos resultados da arrecadação federal. Segundo a Receita Federal, o valor somou R$ 2,709 trilhões (em valores corrigidos pela inflação) em 2024. O resultado é o maior da série histórica, iniciada em 1995. No mesmo período de 2023, a Receita arrecadou R$ 2,47 trilhões.