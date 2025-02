Saiba as próximas etapas do CNU após divulgação de resultados Divulgação dos primeiros resultados do processo seletivo está prevista para a próxima terça-feira (4) Brasília|Do R7, em Brasília, com informações da Agência Brasil 30/01/2025 - 08h59 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h44 ) twitter

Saiba as próximas etapas do CNU Joel Rodrigues/Agência Brasília - Arquivo

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos anunciou, nesta quarta-feira (29), as instruções para os candidatos aprovados no CNU (Concurso Público Nacional Unificado). A divulgação dos primeiros resultados do processo seletivo está prevista para a próxima terça-feira (4).

O CNU registrou mais de 2,14 milhões de inscritos, dos quais cerca de 1 milhão realizaram as provas em 18 de agosto. São ofertadas 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

Além disso, haverá um cadastro de reserva com mais de 13 mil candidatos classificados, permitindo futuras convocações, inclusive para vagas temporárias. Os salários iniciais variam entre R$ 4.407,90 e R$ 22,9 mil, conforme o cargo.

No dia 4 de fevereiro, serão publicados diversos resultados:

‌



O resultado final dos aprovados no bloco temático 8, que reúne cargos de nível intermediário;

A primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7;

A primeira lista de convocação para os cargos que exigem cursos de formação.

A convocação seguirá as opções de cargo indicadas pelos candidatos no momento da inscrição.

Instruções para os convocados

Nos dias 4 e 5 de fevereiro, os candidatos chamados para os cargos com exigência de curso de formação deverão acessar a página oficial do CNU e verificar a convocação na área do candidato, utilizando login e senha do Gov.br.

‌



O ministério alerta que a confirmação de presença no curso de formação é obrigatória, e a ausência dessa confirmação resultará na eliminação da vaga. No entanto, o candidato seguirá concorrendo às demais vagas indicadas com maior prioridade.

A segunda e terceira convocações seguirão o mesmo critério e ocorrerão nos dias 11 e 18 de fevereiro, respectivamente.

‌



Cursos de Formação

A fase de cursos de formação, de caráter classificatório e eliminatório, tem o objetivo de preparar os aprovados para a administração pública. Os cargos que exigem essa etapa são:

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG);

Analista de Comércio Exterior (ACE);

Analista em Tecnologia da Informação (ATI);

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS);

Analista de Infraestrutura (AIE);

Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL);

Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANTAQ);

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT);

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Os cursos ocorrerão em Brasília, com exceção do cargo de especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS), que será no Rio de Janeiro.

Calendário Atualizado do CNU

O cronograma do CNU foi atualizado e segue as seguintes datas:

31 de janeiro : prazo final para acerto cadastral;

: prazo final para acerto cadastral; 4 de fevereiro :

: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos e recursos de veracidade de situação declarada;



Publicação das notas finais e da primeira lista de classificação para todos os cargos;



Divulgação da primeira convocação para cursos de formação;

4 e 5 de fevereiro : prazo para confirmação de participação nos cursos de formação;

: prazo para confirmação de participação nos cursos de formação; 11 de fevereiro : segunda lista de classificação e segunda convocação para cursos de formação;

: segunda lista de classificação e segunda convocação para cursos de formação; 11 e 12 de fevereiro : prazo para confirmação da segunda convocação;

: prazo para confirmação da segunda convocação; 18 de fevereiro : terceira lista de classificação e terceira convocação para cursos de formação;

: terceira lista de classificação e terceira convocação para cursos de formação; 18 e 19 de fevereiro : prazo para confirmação da terceira convocação;

: prazo para confirmação da terceira convocação; 28 de fevereiro: publicação da lista definitiva de classificação e convocação para matrícula nos cursos de formação.