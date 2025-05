Imposto de Renda 2025: 6,8 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração Prazo termina na noite desta sexta-feira (30); expectativa é receber 46,2 milhões de documentos. Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 30/05/2025 - 09h12 (Atualizado em 30/05/2025 - 09h18 ) twitter

Contribuinte que não declarar deverá pagar multa e pode ter CPF 'travado' Joédson Alves/Agência Brasil/Arquivo

Dados da Receita Federal mostram que cerca de 6,8 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda 2025. O prazo se encerra às 23h59 desta sexta-feira (30).

Devem entregar a declaração aqueles que, ao longo do ano passado, receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888. O contribuinte que não cumprir o prazo estará sujeito ao pagamento de multa, que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

Como declarar?

A maioria dos contribuintes utiliza o PGD (Programa Gerador da Declaração) do Imposto de Renda 2025 para computador. Para baixar, é preciso entrar na página da Receita Federal e seguir as orientações.

Além do PGD para computador, o contribuinte também pode fazer a declaração por meio do aplicativo e de forma online, pelo MIR (Meu Imposto de Renda), para computadores e dispositivos móveis (smartphones e tabletes).

Restituição

Nesta sexta-feira (30), também será feito o pagamento do primeiro lote da restituição. A consulta já foi liberada. Os próximos pagamentos serão em 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro.

O valor do primeiro lote é de R$ 11 bilhões, o maior já pago em restituição na história. Serão beneficiados 6.257.108 contribuintes.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Os primeiros a receber são os grupos com prioridade prevista em lei, como pessoas com idade superior a 80 anos, as que têm mais de 60 anos, portadores de moléstia grave e aquelas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Neste ano, além daqueles que fazem parte das prioridades legais, recebe o primeiro também quem optar pela declaração pré-preenchida e também escolher para receber a restituição por meio do Pix. Depois, vem os contribuintes que utilizam apenas uma das opções, a pré-preenchida ou o Pix.

