Prazo do IR 2025 acaba nesta sexta; veja como enviar em 10 minutos e escapar da multa Declaração deve ser entregue até as 23h59; a expectativa é receber 46,2 milhões de documentos Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prazo do Imposto de Renda 2025 acaba nesta sexta-feira (30) ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.05.2025

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 termina às 23h59 desta sexta-feira (30). Quem deixou para a última hora deve enviar o documento a tempo e corrigir qualquer erro ou falta de documentação depois. Além disso, é possível fazer uma declaração básica em menos de 10 minutos.

Aqueles que ao longo do ano passado receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 precisam entregar a declaração. O contribuinte que não cumprir o prazo deverá pagar multa de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

“Quem ainda não declarou o IR 2025 deve priorizar o envio, mesmo que incompleto. O mais importante é evitar a multa por atraso. Caso perceba erros ou omissões, o contribuinte pode corrigir depois com uma declaração retificadora, sem penalidades, desde que não esteja sob fiscalização”, explica Guilherme Di Ferreira, advogado tributarista.

Segundo ele, o contribuinte vai gastar menos de 10 minutos se utilizar a declaração pré-preenchida, para não perder tempo.

‌



“A declaração pré-preenchida no site ou aplicativo da Receita já traz dados de rendimentos, informes bancários e médicos. Basta revisar e, se estiver tudo certo, transmitir. Se algo estiver faltando, é melhor corrigir depois do que entregar fora do prazo”, acrescenta Di Ferreira, que também é responsável pela área Tributária no Lara Martins Advogados.

A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações até o último minuto desta data final. Por isso, Richard Domingo, diretor-executivo da Confirp Contabilidade, orienta a não esperar até os últimos minutos.

‌



“O sistema pode ficar congestionado no final do prazo. Preencha e envie sua declaração o mais cedo possível”, alerta o especialista. “A prioridade, agora, é entregar até o final do prazo.”

Dicas para o último dia

Preencha a declaração quanto antes:

‌



Sistema da Receita Federal pode ficar congestionado no final do prazo. Preencha e envie o mais cedo possível.

Envie a declaração mesmo sem todos os documentos:

Se você não tem todos os documentos necessários, não deixe de enviar a declaração.

A alternativa é enviar incompleta, pois a multa por atraso pode ser maior do que os problemas de uma declaração incompleta.

Declare o mais completo possível:

Adicione todos os documentos e dados que você tiver.

Mesmo que esteja faltando algum item, entregue tudo o que for possível até o prazo final.

Realize a retificação posteriormente:

Caso faltem documentos importantes, você pode enviar uma declaração retificadora depois.

A declaração incompleta não significa que você vai cair automaticamente na malha fina, mas deve corrigir quanto antes.

Fonte: Richard Domingo, diretor-executivo da Confirp

Como declarar

A maioria dos contribuintes utiliza o PGD (Programa Gerador da Declaração) do Imposto de Renda 2025 para computador. Para baixar, é preciso entrar na página da Receita Federal e seguir as orientações.

Além do PGD para computador, o contribuinte também pode fazer a declaração por meio do aplicativo e de forma online, pelo MIR (Meu Imposto de Renda), para computadores e dispositivos móveis (smartphones e tabletes).

A Receita oferece ainda a declaração pré-preenchida, acessível para quem possui conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Até o momento, 49% das declarações enviadas foram feitas por meio da modalidade pré-preenchida — número recorde em comparação aos anos anteriores.

Restituição

Hoje também a Receita libera o pagamento do maior lote de restituição da história. O valor é de R$ 11 bilhões para 6.257.108 contribuintes.

A consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 já foi liberada. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Além disso, quem fez a declaração com saldo de imposto a pagar tem até esta sexta-feira (30) para quitar a cota única ou a primeira cota, em caso de parcelamento.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.