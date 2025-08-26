Justiça suspende decisão do Cade sobre Moratória da Soja Acordo proíbe compra de soja cultivada em áreas desmatadas da Amazônia Economia|Da Agência Brasil 25/08/2025 - 23h35 (Atualizado em 25/08/2025 - 23h35 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça Federal suspendeu decisão do Cade sobre a Moratória da Soja, que proíbe a compra de soja de áreas desmatadas na Amazônia.

A decisão foi tomada pela juíza Adverci Rates Mendes de Abreu após pedido da Abiove, que criticou a falta de avaliação por parte do Cade.

A juíza ressaltou a importância da Moratória da Soja para o desenvolvimento sustentável e a necessidade de debate colegiado antes de qualquer decisão.

Organizações socioambientais expressaram preocupação com o aumento do desmatamento após a decisão do Cade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pedido de suspensão foi feito pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Justiça Federal em Brasília derrubou, nesta segunda-feira (25), a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que suspendeu a Moratória da Soja — acordo que proíbe a compra de soja cultivada em áreas desmatadas da Amazônia.

A decisão foi proferida pela juíza Adverci Rates Mendes de Abreu, da 20ª Vara Federal, a partir de um pedido de suspensão feito pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

A entidade argumentou que o Cade não levou em conta manifestações técnicas e jurídicas e interferiu na política ambiental do país.

Ao determinar a suspensão, a magistrada entendeu que a decisão do Cade não foi avaliada pelo colegiado do Conselho e não teve a ‘consideração expressa’ de pareceres do Ministério Público Federal (MPF), da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Ministério do Meio Ambiente.

‌



“A Moratória da Soja, vigente desde 2006, possui natureza voluntária, é integrada por diversos entes públicos e privados, e vem sendo reconhecida como instrumento de fomento ao desenvolvimento sustentável. Em sede de cognição sumária, afigura-se desproporcional e prematura a sua desarticulação imediata por meio de decisão monocrática, desacompanhada de debate colegiado e sem enfrentamento concreto dos argumentos técnicos oferecidos no procedimento originário”, decidiu a juíza.

Na semana passada, organizações socioambientais demonstraram preocupação com o aumento do desmatamento após a decisão do Cade.

‌



