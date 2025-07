Haddad edita portaria com cortes de gastos no Ministério da Fazenda Redução de gastos atingem postos de estágios, trabalho terceirizado e realização de obras Brasília|Do Estadão Conteúdo 07/07/2025 - 09h22 (Atualizado em 07/07/2025 - 09h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Publicação com cortes de Fernando Haddad acontece em meio a debate sobre contas públicas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, editou portaria com medidas de racionalização e redução de gastos na pasta no exercício de 2025. O texto, publicado no Diário Oficial da União restringe compras, contratações, treinamentos e eventos até o fim deste ano.

A portaria não se aplica aos gastos que já tenham notas de crédito emitidas ou que tenham por objetivo a redução de despesas condominiais, mediante a racionalização do uso dos espaços físicos; além de obras relacionadas à segurança, saúde e acessibilidade.

De acordo com a portaria, ficam suspensos os atendimentos de demandas que envolvam o uso de recursos orçamentários para a sua realização relacionadas à:

adequação de layout;

realização de eventos;

aquisição de assinaturas digitais de agências de notícias;

ativação de posto de trabalho terceirizado;

ativação de posto de estágio remunerado;

aquisição de bens e mobiliário;

realização de obras, serviços de engenharia e melhorias físicas;

ativação de serviço de telefonia móvel; e

realização de treinamento e capacitação de servidores.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Haddad também suspendeu as emissões de passagens aéreas internacionais na classe executiva com exceção às destinadas ao deslocamento dele próprio.

‌



Contas públicas

O Banco Central divulgou, no fim de junho, que o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 33,7 bilhões em maio deste ano.

O resultado é considerado deficitário quando os gastos do governo superam a arrecadação — ou seja, as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas. Quando ocorre o oposto, com receitas maiores que os gastos, o resultado é chamado de superávit primário.

‌



O cálculo divulgado não inclui o pagamento de juros da dívida pública e abrange os resultados do governo federal, estados, municípios e empresas estatais.

Segundo o Banco Central, o resultado representa uma melhora em relação a maio de 2024, quando o déficit foi de R$ 63,9 bilhões. Também é o melhor resultado para o mês desde 2022. Os valores, no entanto, não foram ajustados pela inflação.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp