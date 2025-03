Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 42 milhões Apostas podem ser feitas até as 19h, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet Economia|Do R7, com informações da Agência Brasil 01/03/2025 - 08h31 (Atualizado em 01/03/2025 - 08h31 ) twitter

Concurso será sorteado a partir das 20h Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (1), a partir das 20h, o sorteio do concurso 2.835 da Mega-Sena , acumulado em R$ 42 milhões. As seis dezenas do jogo serão sorteadas no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. Por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

As apostas podem ser feitas até as 19h, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 5. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.