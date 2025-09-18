No App, no WhatsApp, na agência. O BB está sempre cuidando do que importa para você Seja para tirar dúvidas, apoiar seus planos ou estar ao seu lado no dia a dia, o Banco do Brasil está sempre aqui, cuidando do que importa Brasília|R7 Conteúdo e Marca 18/09/2025 - 10h09 (Atualizado em 18/09/2025 - 10h19 ) twitter

Mais de 200 anos de história mostram que o BB sempre esteve presente. E, como o Brasil, o Banco segue em movimento, acompanhando a vida de milhões de clientes.

Hoje, o relacionamento com o BB acontece do jeito que você preferir.

No App BB, uma experiência digital completa, simples e segura.

No WhatsApp, atendimento rápido e prático, na palma da mão.

E, nas agências espalhadas por todo o país, o cuidado próximo e humano que gera confiança há gerações.

Estar sempre aqui é mais do que oferecer serviços. É estar ao lado dos clientes nos momentos que importam. É simplificar a rotina, apoiar conquistas, facilitar escolhas e dar tranquilidade para o futuro.

Quer praticidade? Tem. Quer conversar olho no olho? Também. Quer resolver pelo celular sem complicação? É agora. O BB é a tradição e a inovação caminhando juntas para estar ao seu lado em cada escolha.

Banco do Brasil. Sempre aqui, em todo lugar. Pra tudo que você imaginar.