O que explica os recordes consecutivos da Bolsa de Valores? Elevação dos índices brasileiros reflete mudanças no panorama externo e indica confiança no mercado de ações e na economia do país, dizem especialistas

Economia|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 22/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌