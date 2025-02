Para reforçar foco na inteligência artificial, Meta faz mais de 4.000 demissões pelo mundo Empresa anuncia demissões de 5% da força de trabalho, enquanto acelera recrutamento de engenheiros de machine learning Economia|Do R7, em Brasília 10/02/2025 - 15h08 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h43 ) twitter

Página da Meta no Facebook Página da Meta no Facebook/Reprodução

A Meta, empresa de redes sociais que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, iniciou demissões em massa, ao mesmo tempo em que intensifica a contratação de engenheiros especializados em learning machine, essencial para o desenvolvimento da inteligência artificial.

Em janeiro, a empresa anunciou que eliminaria cerca de 5% de sua força de trabalho global, equivalente a quase 4.000 funcionários. Nesta segunda-feira (10), segundo a agência de noticias Reuters, os primeiros comunicados de demissão foram enviados a funcionários em várias partes do mundo, incluindo Brasil, EUA, Europa e Ásia.

Relatos nas redes sociais indicam que as demissões também atingiram a operação brasileira, embora o escritório local da Meta tenha optado por não comentar sobre o assunto. Além disso, a head de políticas públicas do WhatsApp no Brasil anunciou sua saída da empresa na última sexta-feira (7), citando discordâncias com posicionamentos recentes da companhia.

Segundo o site especializado Business Insider, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, teria justifiado as demissões afirmando que a empresa precisa aumentar os padrões de desempenho e eliminar funcionários com menor rendimento. As vagas, porém, serão repostas, com foco especial na contratação de engenheiros.

A meta é preencher funções críticas de negócios, especialmente na área de aprendizado de máquina, com a expectativa de gastar US$ 65 bilhões em inteligência artificial neste ano.

Contratação de engenheiros

Ainda de acordo com a Business Insider, Peng Fang, vice-presidente de engenharia para monetização, destacou em um post no fórum interno Workplace que a Meta precisa contratar muitos engenheiros em 2025. Para acelerar as contratações, a empresa planeja realizar entrevistas em lote entre fevereiro e março.

Os esforços incluem a participação de entrevistadores internos, com metas específicas de entrevistas a serem realizadas semanalmente.

A estratégia de recrutamento acelerado foi corroborada por Nam Nguyn, chefe de engenharia do Instagram, que em outro post no Workplace destacou a necessidade de os entrevistadores realizarem duas entrevistas por semana. Ele também mencionou o objetivo de aumentar o pool de entrevistadores em 20% e alcançar uma taxa de aceitação de entrevistas superior a 70%.