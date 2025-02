Zuckerberg defende investimento em IA mesmo após impacto do DeepSeek na bolsa americana

Mark Zuckerberg , CEO da Meta , defendeu o investimento em inteligência artificial mesmo após a desvalorização bilionária de empresas relacionadas à tecnologia, causada pelo lançamento do aplicativo de IA chinês DeepSeek. Para Zuckerberg, “não é o momento para reduzir investimentos” e “colocar mais recursos em infraestrutura vai garantir uma vantagem estratégica ao longo do tempo”. A declaração foi dada durante um encontro com analistas na última quarta-feira (29).