Juiz federal bloqueia acesso de equipe de Musk a registros do Tesouro Engelmayer emitiu liminar depois que 19 procuradores-gerais democratas processaram o presidente Donald Trump Internacional|Do Estadão Conteúdo 08/02/2025 - 10h33 (Atualizado em 08/02/2025 - 16h48 )

Juiz federal bloqueia departamento de Musk de acessar registros do Tesouro Reprodução/x/@TheRichFromCali

Um juiz federal no início deste sábado (8) bloqueou o DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), comandado por Elon Musk, de acessar registros do Departamento do Tesouro que contêm dados pessoais sensíveis, como números de Seguro Social e contas bancárias, de milhões de americanos.

O juiz distrital Paul A. Engelmayer emitiu a liminar preliminar depois que 19 procuradores-gerais democratas processaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O caso, arquivado no tribunal federal em Nova York, alega que a administração Trump permitiu que a equipe de Musk acessasse o sistema central de pagamentos do Departamento do Tesouro em violação da lei federal.

Engelmayer também disse que qualquer pessoa proibida de ter acesso às informações sensíveis desde 20 de janeiro deve destruir imediatamente todas as cópias do material baixado dos sistemas do Departamento do Tesouro. Ele marcou uma audiência para 14 de fevereiro.

O acesso do DOGE aos registros do Tesouro, bem como sua inspeção de várias agências governamentais, acendeu preocupação generalizada entre críticos sobre o crescente poder de Musk.