Big techs são cúmplices na veiculação de notícias falsas? Advogado analisa

Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontou que a Meta , empresa por trás de redes sociais como Instagram, Facebook e WhatsApp, lucrou com a veiculação de notícias falsas sobre as mudanças no Pix. Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (7), Flávio D’Urso, advogado especialista em direito digital, afirmou que, ao se manterem inertes à veiculação desse tipo de conteúdo, as plataformas acabam sendo coniventes com tais práticas criminosas.



“É necessário que haja um efetivo interesse por parte dessas big techs para que se resolva essa situação, criem-se ferramentas de rastreio que se peneire as informações antes de se autorizar criar um anúncio”, defendeu D'Urso.